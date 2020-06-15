85度C提前搶「振興券」商機　消費滿200元送200抵用券

▲85度C搶搭振興券話題，6月搶先推消費200送200抵用券活動。（圖／85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼丹堤咖啡推出詳細的振興券方案之後，另間連鎖咖啡85度C，近期也鎖定振興三倍券話題，在6月就推出首波優惠，提早搶攻報復性消費商機，宣布從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，強調個人優惠無上限，但門市抵用券數量有限，想搶便宜還是要搶快。

行政院的「振興三倍券」7／15將正式上路，日前連鎖咖啡業者丹堤搶在別家公佈前宣布，針對三倍券推出專屬方案，在官網使用綁定信用卡支付付款，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款買10杯就送20杯，以「寄杯」方式來使用，兌換期限可長達一年。

▲丹堤是首間也是目前唯一推出實質振興券方案的連鎖咖啡店。（圖／丹堤咖啡提供）

其他連鎖咖啡目前針對振興三倍券的「加碼」，目前還尚未有實質方案，但85度C則搶先在6／19推出消費200元就送等值「滿額抵用券」，希望先衝一波來客，其「滿額抵用券」使用期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元。

意即從6／19起至85度C門市消費，單筆消費滿200元起，就能獲得限量等值抵用券，從7／15起至今年年底，持抵用券至門市消費滿100元，便可以打9折。

85度C表示，推出首波與振興券有關的方案，希望能在6月就能有效帶進來客消費，共計全台將推出價值1億元面值的抵用券，分配至各店限量提供，送完為止，在7／15振興券上路時持三倍券來店消費，也可使用「滿額抵用券」折抵。

除85度C針對振興券「超前部署」外，百貨通路統一時代百貨與高雄夢時代，也從6／18起到至6／28共11天，全館指定櫃位消費滿2,000元就送400元抵用券，包括200元百貨商品抵用券及100元餐飲抵用券、100元指定品牌優惠折抵券。聯名卡友可再享累計刷滿15,000元再加贈100元抵用券，強調回饋更勝週年慶，想在6月先吸一波來客。