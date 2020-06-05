「神風式」撞擊影片曝！桃園騎士闖紅燈撞休旅車　慘摔噴飛...機車翻滾連轉8圈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子4日上午騎車行經中壢區中華路與興仁路口處，闖紅燈撞上一輛休旅車後摔倒，根據現場監視畫面顯示，葉男猶如神風式自殺飛機直接闖紅燈撞上休旅車後慘摔，驚悚畫面讓來往車輛行人都被嚇傻了，中壢警方趕抵後將受傷葉男送醫治療，休旅車女車主則飽受驚嚇，警方為雙進行酒測，酒測值均為零，因雙方尚未提告，將通知雙方到案說明釐清案情。

▲桃園市葉姓男騎士4日上午騎車行經中壢區中華路與興仁路口處，闖紅燈直撞休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男騎士4日上午騎車闖紅燈肇事後，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，這場車禍發生在4日上午10時33分許， 63歲的葉姓機車騎士從中壢區興仁路口準備左轉經由中華路南下中壢市區，但不知何故，突然闖紅燈猶如神風式自殺飛機直衝對向車道一輛休旅車，因葉男車速極快，撞上休旅車後瞬間人車翻覆，葉男倒臥路上哀鳴不已，機車零件散落一地，來往車輛都被這驚悚畫面嚇壞了。

▲桃園市葉姓男騎士4日上午騎車闖紅燈肇事，機車零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局員警趕抵後，將葉男趕緊送醫治療，40歲的休旅車古姓女車主則一臉驚惶，車頭嚴重毀損，員警為雙方進行酒測，酒測值均為零；有網友將行車紀錄器畫面上傳臉書《爆料公社》，網友紛紛留言「神風再現、自殺飛彈、這叫自殺特攻隊、雄三寶反賤飛彈，試射命中無辜漁船…」

中壢警分局呼籲，違反交通號誌者將依道交管理處罰條例可處新台幣1800至5400元以下罰緩，用路人行車時應遵守交通號誌，切勿違規駕駛，以維護行車安全，因雙方尚未提告，警方將通知雙方到案說明釐清案情。

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