Philip Barlow以散景為畫　勾繪失焦鏡頭下的斑斕瞬間

藝術家 Philip Barlow 生於南非彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg），他一系列抽象畫意在勾摹鏡頭失焦的畫面，裡頭斑斕光影和模糊景物彼此交織，傳遞了某種感性、不經意的霎時，但這也賦予觀者一種填補故事空白處的動力：究竟畫面情境為何？而當中所激起一段又一段的浮想聯翩，就彷彿重新對焦的動作。

Barlow的畫描繪了攝影時很普遍的「散景效果」（bokeh effect），此類成像建立在失焦本質，以淺景深搭配大光圈，將所欲強調的主題模糊成繽紛光點，別有朦朧美風致。盡管散景就攝影上屬於一種不良呈現，但它晶瑩清鑠光斑有獨到美學韻味，因此現在有許多人會刻意透過拍攝技巧去形塑散景效果。對Barlow來說則是以筆來攝，藉由幾何風格繪畫去捕捉鏡頭的「瞬間」。

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他的散景畫以俐落敏捷和清晰的細節強調色彩與和諧感，把城市夜景簡化成一塊光影輪廓，同時熙來攘往的人物則成了難以辨識的匿名剪影。這種掩映曖昧的創作風格，讓觀者自然沉陷於此神秘費解又熟悉的敘事中。

Barlow以散景畫詮釋了霎那的主題，這項概念之所以吸引他，在於那是所有事物完美結合的瞬間，「瞬間，可以讓形式、光線與色彩融合在一塊的短暫複雜性被窺見。」

創作步驟上，Barlow會先拍攝他想的畫面，接著再動筆，而自忖畫作，他認為那是踏往抽象的一步，主軸則在於探索光線以及色彩間的關係。在他深蘊感受性且刻意而為的抽象畫中，曇花一現的頃刻被昇華到另個層次，車燈顏色、明明滅滅的交通號誌以及櫛比鱗次的建築物彷彿失去了自身主體性，甘願而為Barlow畫布上的點綴物。

圖文來源╱My Modern Met

（完整文章請看城市美學新態度）

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