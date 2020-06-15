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網交女「第一次見面」就親親！私人教練嘴破慘罹皰疹　竟要她付519萬賠償金

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記者黃心瑀／綜合報導

英國45歲男子馬丁（Martin Conway）先前在交友網站上，認識一名女子喬凡娜（Jovanna Lovelace），兩人相約在倫敦見面約會，並且在過程當中接了吻，不過因為這個親密接觸的行為，導致他被傳染了皰疹病毒，不僅出現類似流感症狀，甚至口腔也潰瘍，還有極高的機率引發偶發性腦炎；生氣的他因為得病這件事，跟女伴的關係急遽惡化，現在更要向喬凡娜求償醫療費用。

根據《太陽報》報導，馬丁是一名私人教練，他先前透過社交網站Meetup.com認識喬凡娜，兩人更約在倫敦見面約會，但沒想到這場約會結束沒幾天，他就出現類似流感的症狀，並且口腔開始潰瘍，到醫院檢查後發現他罹患皰疹病毒，隨後他將罪魁禍首指向曾與他親吻過的女伴喬凡娜。

馬丁說，除了上述的狀況之外，這個病有極大的風險會併發具破壞性的偶發性腦炎，自己也因為病情變得不能再騎自行車了，因為擔心熱跟壓力會讓情況變得更加嚴重；他與喬凡娜的關係，也隨著他得病急遽惡化，現在的他感到沮喪、憤怒跟困惑，女伴應該要有道德的在接吻之前，就告知有皰疹一事。

對此，被馬丁提告的喬凡娜感到莫名其妙，她否認自己有皰疹，更拒絕負擔任何責任以及索賠。據悉，馬丁要求喬凡娜支付13萬6328英鎊（約519萬元台幣）的賠償金，其中包括到他79歲之前每兩周的治療費用，還有病假期間的收入損失跟退休之前的收入保險。

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