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二度梅？吳德榮「為雨大戰」鄭明典…狠嗆：別鬧報錯了

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲第四波梅雨鋒面21日晚間接近台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象局指出，新一波梅雨鋒面21日將南下襲台，而氣象局代理局長鄭明典表示，可能是「二度梅」。對此，氣象專家吳德榮解釋，梅雨季中間有空檔正常，痛批「別鬧了，二度梅就是出梅報錯了。」

中央氣象局預報顯示，鋒面22日至24日接近台灣北部，天氣狀況轉為不穩定，西北部、東北部降雨機率增加。

請繼續往下閱讀...

對此，鄭明典表示，高壓下連續出現高溫的午後局部陣雨，代表北方系統不穩定，將出現「二度入梅」的現象，「以前預報能力不足，二度梅常是『意外』，現在可以在很早以前就看出跡象，這是進步」。

▲▼下周五、六鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定。（圖／中央氣象局）

▲下周五、六鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定。（圖／中央氣象局）

針對鄭明典的言論，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，以氣象局「氣象預報中心」的使用數據模擬、統計等分析資料後，在5月31日發布長期天氣展望，預測6月的雨量正常機率最高，但沒有梅雨提早結束的訊息。

吳德榮說，現在的科技根本無法在5月、6月初預測鋒面是否繼續影響台灣，且梅雨季中鋒面偶爾會出現1、2週的空檔，「原本還頗正確的『官方預報』，恐怕因新任局長的『提早出梅、不是好現象』、『二度梅』…等臉書放話，而大打折扣」，「如果每次看到長空檔，就誤以為要『出梅』了，那麼陷入『二度梅』的困境，恐怕這不會是最後一次。」

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