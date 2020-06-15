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釣大魚請女友全家吃！一夥人嗨吃下肚…被告知是「非食用魚類」有毒

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記者黃可昀／綜合報導

海裡釣到的魚不是任何品種都能吃，最毒的河豚有氰化物1200倍的毒性，人類吃一口就喪命！YouTuber甘那迪日前到澎湖的印仔嶼釣魚，並將戰利品下鍋油炸成美味料理，邀請女友全家人一起品嘗，結果所有人飽餐一頓後，他才意外從網友回應中得知，剛剛那條魚很有可能是「有毒」的非食用魚。

YouTuber頻道「加珍珠&甘那迪」日前上傳一段影片，甘那迪釣到一條外型類似錢鰻的魚類，連船長也不知道這是什麼品種，他開心地帶回家請女友爸幫忙料理，油炸、加入蒜頭與九層塔拌炒，幾分鐘後一道色香味俱全的「海中珍寶」上桌，先給女友弟弟試吃了一口，對方滿意地點點頭稱讚好吃，連不愛吃魚的女友也立刻豎起大拇指，一條魚就擄獲女友全家人的心。

由於甘那迪實在太好奇那條魚的品種，於是把照片PO到社群網站問其他網友，其中一則回覆竟表示，這可能是有毒的魚種「黃邊裸胸鱔」，血液中的蛋白毒會使人中毒，令他大驚失色，因為女友一家人全都已經吃進肚。

請繼續往下閱讀...

所幸後來有專業網友指出，這並非黃邊裸胸鱔，仔細觀察牠的身型發現更像是「黴身裸胸鯙」，而且所有鰻魚類的血其實都有毒素，無法作為生食用途，「但是只要確實加熱之後，那毒性就會因此被中和而可以食用。」加珍珠&甘那迪事後也在留言區澄清，查證後那條魚確實是黴身裸胸鯙，為可食用魚類。

▼結果是可食用的黴身裸胸鯙，虛驚一場。（圖／翻攝自台灣魚類資料庫）

▲▼黴身裸胸鯙。（圖／翻攝自台灣魚類資料庫）

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