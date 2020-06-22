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英國將取消「社交距離」限制！　酒吧、餐廳「第三階段」恢復營業

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▲英國,社交距離,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國有望在近日取消社交距離限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情壟罩全球數月，英國的疫情終於逐漸趨緩，首相強生（Boris Johnson）也表示會在23日宣布新的防疫規則，決定是否取消社交距離限制，還有哪些行業能夠在7月4日恢復營業，可能會包含大部分的酒吧與餐廳。

強生將於22日彙整專家意見，並在23日前往國會說明新的防疫措施，包含決定是否取消社交距離限制，還有哪些行業能夠在7月4日的「第三階段」恢復營業，可能會包含大部分的酒吧與餐廳。

強生透過發言人表示，英國的疫情已經得到控制，但越是開放就越必須遵守防疫規則，「若是病毒失控，我們會毫不猶豫拉上手剎車。」

英國安全事務大臣布羅肯希爾（James Brokenshire）向《天空新聞》表示，政府對於取消2公尺社交距離限制的規定，會融合科學與經濟的建議，最有可能的做法就是配合攜帶口罩，「不論是為了剪頭髮、吃飯，政府都能了解對於社交的渴望，我們會朝不影響公衛風險的情況下進行解封，避免出現二次高峰。」

根據約翰霍普金斯大學數據統計，英國目前確診人數為30萬5803人，是歐洲感染新冠肺炎人數最多的國家，死亡人數則為4萬2717人。

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