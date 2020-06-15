金門親子嘉年華7月1日登場　「四所一園一廠」行程豐富

▲新冠肺炎疫情趨緩，金門縣觀光處暑期推出一系列特色行程吸引民眾參加。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫措施也逐步解封，隨著即將到來的暑假，金門縣政府立即號召整合民間業者，與縣府公部門資源遊程結合，從7月1日起推出全新觀光活動「親子嘉年華」，有一日農夫體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿到實境營區水彈槍射擊體驗等，凡參加體驗者，憑收據還可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」一組。

觀光處長丁健剛表示，為疫情後金門旅遊推出的暑假第一炮，精心策劃時下相當受歡迎的的親子遊、體驗遊，除升級公門部觀光資源「四所一園一廠」的遊程內容，更特別的是號召民間業者投入參與，獲業者熱烈回響，其中不乏在地青年創業創新旅遊亮點，攜手齊力拚觀光，航空公司及各大旅行社也將推出相關親子行程。

金門親子嘉年華自7月1日至8月31日，親子體驗遊程內容豐富多樣又好玩，有一日農夫體驗、高粱掃帚手作體驗尋找鱟的蹤跡認識「灘地上的活化石」、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY 、潮間帶生態體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺、古裝體驗、以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、夜遊台灣最西、手作絹印水獺帆布等特色景點，縣府誠摯歡迎暑假前往遨遊。