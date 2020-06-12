孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

對於小孩的教育，我一向採取賞罰分明的態度，別看我平時照顧孩子的輕聲細語，其實教訓起來也是挺嚇人的（羞），尤其那些經過再三提醒，仍粗心大意犯下的錯事，我一定會履行懲罰，不讓孩子用撒嬌求情混過去。

女兒DAHLIA很愛看電視，我們家雖然有台電視機，不過是當初搬進來時，朋友好意送的故障裝飾品，她這是在幼稚園養成的習慣。我不鼓勵給孩子看太多電視，本想說讓老師方便做事，睜一隻眼閉一隻眼，但情況越來越嚴重，DA只要看到電視就欲罷不能，甚至把我的制止當耳邊風。

大前天，接了放學的DAHLIA以後，我們去鍋貼店吃水餃，我刻意讓她坐背對電視的位置，但仍不時轉頭，盯著店家播放的鄉土劇，「喂～妳趕快吃，不要再看了！妳真的看得懂他們在演什麼嗎？」「看不懂！」DA喝了幾口湯，又開始無視我快火冒三丈，邊敷衍邊偷看著。

結帳的時候發生悲劇，「媽，我吐在口罩裡了！」我望向她，竟然把沒細吃的水餃與玉米湯，全往口罩裡吐了出來，口罩當然兜不住這麼多，於是新買的洋裝也毀了。

雖然一定有人說「孩子不是故意的！」但因為已經警告很多次，不可以為了看電視狼吞虎嚥，DA到最後那幾口，根本是灌進去的！所以我很生氣，非常生氣，偏偏又跟保母約好要拿東西，我只好帶著髒兮兮的DA前往。

一時之間，我已經氣到不知道該怎樣教育，只能不講話讓自己緩一下，藉著跟保母小聊轉移注意力，離開的時候，我看著電梯門的反射，突然心生一計，跟小DA說：「妳要說什麼？」她轉頭對我：「對不起！」

「不，妳看著前面（鏡子反射），妳該說對不起的人是妳自己。」DAHLIA困惑了，「妳看看現在的樣子，妳喜歡這個樣子嗎？」蓬頭垢面、洋裝濕一大片，還有點臭臭的她搖搖頭。

我接著講下去：「因為妳無法控制自己的行為，又聽不進去人家的提醒，把自己搞成這樣，所以妳該跟自己說對不起，而不是跟我對不起。」DA想了3秒鐘後恍然大悟，對著電梯反射說：「對不起，我以後會好好照顧妳的。」

父母是孩子的推手，但必須培養他們對自己負責，因為，不管好壞，最後都是他們獨自承受，「想要成為什麼樣子，必須先正視真實的自己！」孩子，我真的希望妳懂。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。