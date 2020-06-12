　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

對於小孩的教育，我一向採取賞罰分明的態度，別看我平時照顧孩子的輕聲細語，其實教訓起來也是挺嚇人的（羞），尤其那些經過再三提醒，仍粗心大意犯下的錯事，我一定會履行懲罰，不讓孩子用撒嬌求情混過去。

女兒DAHLIA很愛看電視，我們家雖然有台電視機，不過是當初搬進來時，朋友好意送的故障裝飾品，她這是在幼稚園養成的習慣。我不鼓勵給孩子看太多電視，本想說讓老師方便做事，睜一隻眼閉一隻眼，但情況越來越嚴重，DA只要看到電視就欲罷不能，甚至把我的制止當耳邊風。

大前天，接了放學的DAHLIA以後，我們去鍋貼店吃水餃，我刻意讓她坐背對電視的位置，但仍不時轉頭，盯著店家播放的鄉土劇，「喂～妳趕快吃，不要再看了！妳真的看得懂他們在演什麼嗎？」「看不懂！」DA喝了幾口湯，又開始無視我快火冒三丈，邊敷衍邊偷看著。

結帳的時候發生悲劇，「媽，我吐在口罩裡了！」我望向她，竟然把沒細吃的水餃與玉米湯，全往口罩裡吐了出來，口罩當然兜不住這麼多，於是新買的洋裝也毀了。

雖然一定有人說「孩子不是故意的！」但因為已經警告很多次，不可以為了看電視狼吞虎嚥，DA到最後那幾口，根本是灌進去的！所以我很生氣，非常生氣，偏偏又跟保母約好要拿東西，我只好帶著髒兮兮的DA前往。

一時之間，我已經氣到不知道該怎樣教育，只能不講話讓自己緩一下，藉著跟保母小聊轉移注意力，離開的時候，我看著電梯門的反射，突然心生一計，跟小DA說：「妳要說什麼？」她轉頭對我：「對不起！」

「不，妳看著前面（鏡子反射），妳該說對不起的人是妳自己。」DAHLIA困惑了，「妳看看現在的樣子，妳喜歡這個樣子嗎？」蓬頭垢面、洋裝濕一大片，還有點臭臭的她搖搖頭。

我接著講下去：「因為妳無法控制自己的行為，又聽不進去人家的提醒，把自己搞成這樣，所以妳該跟自己說對不起，而不是跟我對不起。」DA想了3秒鐘後恍然大悟，對著電梯反射說：「對不起，我以後會好好照顧妳的。」

父母是孩子的推手，但必須培養他們對自己負責，因為，不管好壞，最後都是他們獨自承受，「想要成為什麼樣子，必須先正視真實的自己！」孩子，我真的希望妳懂。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡
米砂多人通鋪激戰男伴：同學們面前開啪！　曝「做完現場反應」…
丁噹唱太好「竟拿超低分」！　罕見爆氣槓評審：趕快把我淘汰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

獨家餵藥心法／如何順利餵藥？何時吃藥不磨粉？

親身經歷！第一次與幼稚園老師溝通的5大重點

觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

反霸凌／我不想讓父母擔心…從制服讀出孩子的生活與心事吧！

當孩子碰到怪怪的人...識時務為俊傑，客套這門課！

李父之死／無法令人信賴的司法　一刀刺向了公權力

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

法律失能／收回熱心　我對女兒說：請妳當個自私的人吧

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

Nei Nei 手作三層蛋糕送爸媽！　Max婚禮上狂吃...吳尊：夠了XD

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

法律失能／收回熱心　我對女兒說：請妳當個自私的人吧

義大利「850間影院」615復業　《幸運女神》抗疫2.8億稱霸票房

女選手神配音「小丸子」4角色　陳立農楊丞琳笑開懷

批綠營抹黑「報復式罷免」　江啟臣：在許崑源親屬的傷口上撒鹽

督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

RAVI遭酸「除了賺很多錢，根本沒什麼」　硬起來回擊：請不要用錢評價我

果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO急滅火...網一看更怒：根本故意

屈臣氏網路明起開賣中衛「特殊色」口罩　6／16加碼薰衣紫，單片最低5元

YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒

憲指部成立「狙擊手集訓隊」　挑戰國軍年度狙擊手鑑測

親子熱門新聞

我對女兒說：請妳當個自私的人吧

頭好壯壯靠關鍵神隊友RRR助攻

她對女兒說：請你，跟自己道歉！

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

為選舉不合　婆打媳一巴掌

勇媽不打無痛自然產雙胞胎

手機照片不見？用這招即刻救援！

荔枝吃多會造成小孩猝死？

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

當孩子碰到怪怪的人該怎麼辦...

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

更多熱門

相關新聞

中聯辦：香港教育只有一國之責沒有兩制之分

中聯辦：香港教育只有一國之責沒有兩制之分

為了表達反對「港版國安法」，香港民主派團體將於14日發起「罷工罷課公投」。對此，除了大陸港澳辦嚴厲譴責以外，香港中聯辦發言人今（12）日也強調「教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制』之分。」

孩子不愛洗澡？治療師秘訣公開

孩子不愛洗澡？治療師秘訣公開

工程弊案　花縣教育處長、體育會理事長收押禁見

工程弊案　花縣教育處長、體育會理事長收押禁見

我對女兒說：請妳當個自私的人吧

我對女兒說：請妳當個自私的人吧

花蓮教育處長遭檢調搜索約談　與全運會有關

花蓮教育處長遭檢調搜索約談　與全運會有關

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面