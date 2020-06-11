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親子

法律失能／收回熱心　我對女兒說：請妳當個自私的人吧

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

DAHLIA今晚要留宿幼稚園，這是他們學校的傳統，大班畢業前，都會挑一天在學校過夜，今年原本是5月要辦，但因為疫情改期到現在，面對突然多出自己的時間，我卻無法放鬆，還是忍不住擔心孩子，會不會遇到什麼麻煩，萬一發生什麼緊急事件，女兒該怎麼辦呢？

今早一篇高中生砍殺同校無恩怨小學生的報導，讓我想起了嘉義殺警案的一審無罪判決，我不是那種不了解事情來龍去脈就發酸瞎攪和的酸民，不過，我不得不說，這些仗著自己有疾病的人，將對他人的暴力、騷擾、侵犯合理化，除了法律，還有什麼可以保護我們這些善良百姓呢？

這層出不窮的社會事件，多多少少影響我對生活周遭的態度，簡單來說，變得更謹慎了！我開始擔心，在扶持路人的時候，對方會不會突然抓狂對我施暴？我開始憂慮，孩子在幫忙同學的時候，會不會讓自己也意外陷入險境？

昨晚，我跟DAHLIA說了好多話，她問我：「我不在家，妳一個人睡大床，一定很開心喔？」我：「對啊，但我還是會想妳啊！」女兒一臉疑惑：「為什麼？」「看不到妳會不習慣呀～」

在一陣亂聊之後，我想到公安意外事件，便嚴肅地告誡她：「萬一碰到失火，還是什麼緊急狀況，妳一定要冷靜，自己想辦法趕快往外逃。」DA回我：「那同學怎麼辦？」我思考了10幾秒，說出：「危急的時候，妳保護好自己，大人會想辦法去救其他人。」

欸～我什麼時候，也有了自掃門前雪的想法？？？

DA：「可是妳之前不是這樣做的啊！」我：「因為我只需要照顧妳一個，若今天出狀況，我只要保護妳就好，但如果妳在外面出事，現場會亂成一團，其他人不見得有辦法顧到妳，所以小孩子還是要先學會保護自己。」

很多人說「現在的社會越來越亂」，過去我會反駁，認為以前只是網路不發達，讓暴行被掩蓋了而已，那時，我們這些奉公守法的老百姓，還能期待法律與刑責，可以嚇阻這些可怕的夢魘，現在呢？

當然，失敗的家庭教育是犯罪的萌發源頭，但不能雙管齊下嗎？所謂恩威並施、有賞有罰，很多大人本身就有問題了，如何教出克制自律的孩子？家庭教不了，法律教不到，然後呢？乖乖牌倒楣？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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