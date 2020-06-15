身邊友人大多重男友！她好奇「朋友、情人」2選1　網秒選後者…給中肯分析

▲原PO發問「重朋友還是重情人？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人或多或少都有玩過一種心理測驗，是在測親情、工作、情人、朋友在個人心中看重的排行。就有女網友在PTT的WomenTalk板上發問「重朋友還是情人？」說她隨著年紀增長，看著身邊很多女生朋友把時間和錢留著跟男友相處，但她自己卻偏好跟朋友一起出去。推文反而認為要「重情人」，各種分析引發熱論。

這位女網友文中表示，隨著年紀增長，她看著身邊很多朋友、尤其女生更多，都是把時間和金錢留待和男朋友相處，甚至拒絕和朋有的約、選擇跟男友出遊。原PO說，她自己也有交男朋友，但如果時間和金錢有限，她其實比較偏好跟朋友一起出去。

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▲比起情人，原PO覺得自己更願意花時間陪朋友。（示意圖／Pixabay）

她表示，「對我來說比起容易走散的愛情，我更喜歡花時間維繫舒服自在的朋友關係，比起戀愛更不容易失去重視的對象。」看到貼文後，有網友就附議，「朋友，比較可以肆無忌憚講幹話」、「朋友經營不容易，男友要重找很快。 」

不過，更多人則認為要重視「情人」，「情人啊，重朋友的話幹嘛交往情人，而且朋友翻臉也很快的，沒什麼特別不一樣，不用特別經營還走的長久的朋友才是好朋友，要花時間經營的朋友不如花時間賺錢」、「情人，個人認為另一半就是最好的朋友」、「情人，因為真朋友會懂感情經營不易約會很難排。」

▲許多人反而認為，情人才更要重視。（示意圖／Pixabay）

有網友就分析為何要重情人，「如果你交往是把對方當成生命伴侶候選人的話，那他才會是陪你一輩子的人，你根本不會想選擇，自然就以他為重了」、「不管跟朋友玩得多開心，家裡永遠都有一個人在等你」、「當然是重情人啊，這個人以後可能會跟你結婚陪你到老，還要替你照顧家人照顧他的家人，還有你們以後有可能一起的寵物或小朋友之後，才有心力照顧自己的外圍朋友。」

還有人直說，能兼顧當然是最好，「真正的朋友也是生命中不可或缺的一部分，我覺得應該要同時重視」、「看狀況，結果被朋友說是馬子狗，也被女友說去跟朋友交往就好」、「30歲以下重視朋友，30歲以上重視情人，不分性別」、「沒有什麼關係是不需要特別經營的好嗎？主要是要找到平衡吧？不是特別注重哪一邊」、「有天如果你跟你的男/女朋友分手了，加上平常又沒跟朋友往來關係疏遠了。這樣等於是兩頭空。」