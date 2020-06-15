雞排妹「3個月菜鳥」股票爽撈50萬！曾被交易員勸退...她堅持：26歲人生解鎖

▲雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／雞排妹）

記者周亭瑋／綜合報導

近年力拚轉型的「雞排妹」鄭家純，在經紀人的鼓勵下，今年2月初開始學玩股票，她不僅短短3個月爽賺50萬，也因為小小踢到過鐵板，而累積出一些心得，對於適逢股災進場，她謙虛笑說，新手運氣真的很好。

擁有甜美外型及火辣身材的雞排妹，近年來以犀利問事風格闖跳主持界、名嘴界，之前她上談話性節目「單身行不行」時，侃侃而談股票菜鳥的歷程與心法。

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雞排妹表示，去年底的時候，經紀人建議她，錢存著也是存著，不如去買股票，可以領股利，漲的話還能加減賺，由於年初太忙，她2月初才終於有空去開證券戶，結果沒多久就碰上股災，「真的是運氣很好，剛好在這個時機點！」

雖然是個初出茅廬的菜鳥，不過雞排妹也多少累積出一些小心得，首先她不買暴漲暴跌的股票，「我覺得是法人或外資在炒，坑殺小散戶，我不想被割韭菜，之前有人推薦某一支，那時才70、80塊，有個禮拜每天漲停板，但我就沒有想加入，因為總覺得怪怪的，畢竟自己不是那麼懂太專業的內容或是技術線型。」

事實上，她在剛開戶時曾吃過虧，那時某間公司業績很好，產品銷量很好，「我看那個股票真的連漲了好多天，新手手癢，不知道為什麼就是會有一種很想要按的感覺，後來我就買了一張，然後隔天開始跌，接著就開始遇到股災了。」

第二，選擇買龍頭股或股王，雞排妹直言，「我在財經方面沒有那麼多專業，所以就看聯發科、台積電、大立光這些領頭羊，買這些龍頭股比較有安全感。」

▲她分享買股經驗。（圖／翻攝自ouTube／單身行不行）

那時，雞排妹開始關注大立光，「我看它最高價有逼近6千，我會買第二次回測的價錢，所以那時候覺得4000以下就OK，剛好5月某一天，它真的有到4千以下，後來我想3880是滿吉利的數字，結果那一天收盤好像更低，有到3840。」

雞排妹透露，其實交易員有曾勸退她，建議買個10張台積電、10張聯發科，「用那個倒三角形買法跟賣法，我說不要，我就是要在26歲的時候，做一個人生成就解鎖。」

另外，她也堅持，不買魚頭和魚尾，只買魚身，至於最後一點「除息前1、2個禮拜買，除息前一天賣掉」，她表示，目前還在測試階段，還沒有真的實驗完。

影片片段被網友PO上PTT，掀起一波討論，鄉民紛紛回應，「這邊會有很多人酸她，但真的贏大部分的人」、「我買不起大立光」、「她買不買股都是勝利組」、「雞排妹年薪都屌打80%鄉民了」、「很多藝人都有買大立光= =」、「她跟九妹都是，就算股票虧掉幾百萬，本業撐住都只是小失血，一般普通人賠掉500萬，說不定隔天就跳X了」。