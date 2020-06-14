吃麻辣+雞湯鍋「沾沙茶醬超膩！」網曝最強醬料碟　一看都有它：超解膩

▲不管夏日還是冬天，火鍋都是許多人的最愛。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃火鍋最講究的除了湯頭、食材，更重要的是「沾醬」。就有網友在PTT的WomenTalk板上提問「火鍋醬料怎麼配最專業？」說他在家吃麻辣鍋跟雞湯鍋，用了沙茶醬覺得很膩，「不曉得各位版友覺得怎麼配最對味？」就有不少網友貼出心目中最強沾醬，其中都有一項配料，讓人在炎炎夏日也想嘗試看看那種清爽滋味。

這位網友文中表示，他在家吃火鍋，湯頭的部分有麻辣鍋跟雞湯鍋，然後跟各種配料。但醬料的部分，原PO覺得只沾沙茶醬很膩，接著就分享自己的獨門吃法，「所以都會用沙茶醬再加點糖下去炒，然後再切一些洋蔥絲跟蔥花。」他文末則是好奇表示，「不曉得各位版友覺得怎麼配最對味？分享分享你熟悉的好味道。」

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看到貼文後，不少人認為吃火鍋就是要偏甜、清爽的日式醬油，或是蘿蔔泥解膩，「蘿蔔泥加醬油沾肉超棒的」、「大量蔥花+蒜、蘿蔔泥、辣椒、白醋、香油、醬油」、「日式醬油+洋蔥+蔥花+蘿蔔泥」、「和風醬+蘿蔔泥或豆瓣醬」、「日式醬油蔥辣椒蘿蔔泥，蔥要爆炸多。」

其他網友也分享自己的「醬料碟」，「大蒜加蔥、醬油、最後醋，黯然銷魂」、「沙茶+蔥+辣椒，再加大量醬油和白醋」、「朋友會加花生粉！第一次看到整個衝擊」、「麻辣鍋絕對就是超多五香醋或白醋+蔥+香菜+一點點醬油+香油啊」、「白醋、醬油、蔥、蒜、辣椒～讚」、「沙茶醬+花生粉+蛋黃+蔥」、「最後加醋才是行家吧！哈！」