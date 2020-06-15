「3年前分析墜樓」網友引用爆許崑源被丟下　高大成捲陰謀論：勿誤導視聽

▲知名法醫高大成。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，引發外界議論，沒想到，日前有網友引用高大成一段講解「墜樓公式」的影片，直呼許崑源可能是「被墜樓」，爆出陰謀論。知名法醫高大成12日忍不住發文，貼出影片連結，仔細一看就發現根本是2017年的片段，澄清「影片僅適用於桃園楊小妹墜樓身亡案件」，希望大家幫忙檢舉下架。

近日網路上出現一段影片，是高大成在政論節目上解析「墜樓公式」的片段，影片下方的說明直接指出，許崑源是「被墜樓」，「破案：依據高大成法醫所述8樓顱骨骨折、12樓腦漿溢出，研判高雄市議長許崑源被墜樓」。

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▲高大成2017年上政論節目分析墜樓死因。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

網友還猜測，許崑源是從「正在銷售的9樓空屋臥室陽台」被丟下，還分析各種傷勢，包括頭著地顱骨開放性骨折、無意識情況、全身多處骨折，認為外傷可能是「被電擊擊昏、或徒手打昏。」影片吸引上千網友按讚分享。

高大成發現後相當困擾，12日就在粉絲專頁貼出該節目片段，澄清「這個影片僅適用於桃園楊小妹墜樓身亡案件，#並非適用於每一個『墜樓案』，非專業人士請勿擅自引用，做錯誤的示範，誤導視聽，致社會的不安，謹此！」之後更在13日貼文，要求網友下架亂下標的影片，目前確實遭YouTube移除，「這部影片因違反 YouTube 的《服務條款》而遭到移除。」