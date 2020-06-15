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需插鼻胃管上課！北商「胃輕癱」女大生疑久病厭世　期末考日墜8F亡

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▲▼快訊／台北商業大學「女大生墜樓」！無呼吸心跳　送醫搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北商業大學女大生墜樓，送醫後仍宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市濟南路國立台北商業大學今（15日）進行期末考，不料上午8時許卻傳出墜樓意外，一名26歲的周姓女大生疑似不堪罹患「胃輕癱」長期困擾，選擇自校內大樓8樓躍下，當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

校方事後發出聲明，表示周女因有「胃輕癱」，導致嚴重胃脹氣，長期需以鼻胃管引流緩解不適，就連上課時也得插著鼻胃管，還曾因身體不適導致無法完整學習，並向校內心理諮商組尋求協助輔導；針對該生情況，校內師生持續給予關心，雖然校方長期介入輔導，但此次仍來不及阻止憾事發生，校內師長皆感到難過與不捨。

警方初步調查，周女清晨走進校園，並獨自搭乘電梯前往校內大樓8樓，不久後即傳出墜樓事故，雖然當下立即送往醫院搶救，但仍然宣告不治身亡。校方也表示，後續將全力協助學生家屬處理相關事宜，並同時啟動校園輔導工作，以防憾事再度發生。

►快訊／北商大墜樓學生曾多次心理諮商　「掛鼻胃管」不適校方輔導仍傳憾事

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▼周女疑似不堪病痛所苦，15日上午選擇在校內輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／台北商業大學「女大生墜樓」！無呼吸心跳　送醫搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

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