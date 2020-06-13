首例！男子「上班太無聊」崩潰...怒告公司「獲賠134萬」

▲一名巴黎人因工作無聊而導致情緒低落，示意圖。（攝影師：Ruslan Burlaka，Pexels提供）

圖文／鏡週刊

根據外媒《The Telegraph》報導，一名巴黎人因為前份工作太「單調」而贏得4萬歐元（約新台幣134萬元）賠償，是法國第一起因無聊而獲賠的個案，該巴黎人說工作上缺乏有趣的挑戰，導致自己情緒陷入泥沼。

報導指出，一個法國香水公司被要求支付前員工4萬歐元，以賠償該員在工作中無法得到任何樂趣所造成的痛苦和損失。

這是法國首例因「無聊」而做出判決的個案，前員工弗雷迪克（Frédéric Desnard）向自己曾經任職的香水公司「Interparfums」提告，因為他的管理職務太過無聊，而導致自己情緒低落、陷入困境。在法庭上，人們使用到單字「乏味」（bore-out），與之相反的是過勞（burnout），後者會使勞工因為過度工作而造成精神上的崩潰。

佛雷迪克指控他的前公司，持續4年給他瑣碎的工作，讓他精神陷入地獄，他因焦慮和情緒低落曾請過病假，在2014年底遭到公司開除。根據調查，佛雷迪克曾在公司擔任要職，因故被降職後，他收到與管理毫無關係的工作內容，包含設定CEO的平板電腦，和幫忙老闆在家接待水電工等。

法院裁決，佛雷迪克的工作狀況和「身心惡化」有相當關聯，該香水公司則抗議4年間從未聽過佛雷迪克抱怨工作無聊，有分析師統計，法國有高達1/3的人都陷入同樣困境，專家指出，當勞工對工作不滿意，卻又害怕轉換跑道風險時，就會出現這種狀況。



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