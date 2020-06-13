　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

呂姓主管從網路上買來WiFi遠端錄影機，以手機監看APP軟體，即時在線上偷窺女同事洗澡。（圖為示意畫面，非當事人）

▲呂姓主管從網路上買來WiFi遠端錄影機，以手機監看APP軟體，即時在線上偷窺女同事洗澡。（圖為示意畫面，非當事人）

圖文／鏡週刊

面板大廠友達位於台中后里的廠區傳出有偷拍狼！一名呂姓主管利用拷貝機，偷偷複製正妹女同事的門禁卡，再趁機潛入對方宿舍，悄悄在浴室燈罩裝設針孔攝影機，利用遠端WiFi監看功能，在手機線上即時欣賞女同事的洗澡畫面，被害女同事在換燈泡時驚見遭到針孔偷拍，報警才發現已被男主管同步偷看超過1個月，慘淪《楚門的世界》真實版。誇張的是，男主管得知東窗事發後，再度潛入香閨滅跡，遭台中地院依妨害祕密等罪判刑6月。

面板大廠友達光電，在台中后里打造全球最先進的綠能廠房，宿舍有如5星級飯店，羨煞不少上班族。（中科提供）

▲面板大廠友達光電，在台中后里打造全球最先進的綠能廠房，宿舍有如5星級飯店，羨煞不少上班族。（中科提供）

曾獲人力銀行票選為全台10大幸福企業的面板大廠友達光電，驚傳有偷拍狼！檢警逮到位於中科后里園區的友達光電呂姓組長，涉嫌潛入女同事小如（化名）宿舍，在浴室燈罩偷裝遠端WiFi針孔攝影機，竊錄對方洗澡及如廁等私密畫面，時間長達一個多月，被害人渾然不知。　

代刷點餐　偷複製房卡

後來小如的浴室燈故障準備更換新品，拆開燈罩後，赫然發現被裝了針孔攝影機，檢警循線逮人，發現這匹色狼竟是平日常會跟小如噓寒問暖的呂姓男主管，台中地院日前依妨害祕密等罪將呂判處六個月有期徒刑，得易科罰金。

友達光電后里廠驚爆偷拍狼，呂姓主管潛進正妹女同事宿舍，安裝WiFi遠端針孔射影機，偷窺被害人洗澡，一審遭判6個月。（圖為示意畫面）

▲友達光電后里廠驚爆偷拍狼，呂姓主管潛進正妹女同事宿舍，安裝WiFi遠端針孔射影機，偷窺被害人洗澡，一審遭判6個月。（圖為示意畫面）

檢警查出，位在台中科學園區后里的友達光電8.5代廠宿舍，建築嶄新氣派，有如五星級飯店，採飯店式管理，門禁森嚴，須持員工識別證及門禁卡才能進入。呂姓主管覬覦小如美色，竟然在去年8月間即計畫潛入女舍偷拍，先從蝦皮拍賣網站購買門禁卡拷貝機，及配有32G記憶卡的針孔攝影機，想要找機會進入女舍安裝。

去年9月，呂姓主管用餐時發現小如仍在忙碌，無暇吃飯，見有機可乘，竟好意假借要先到員工餐廳幫忙小如點餐，可免除排隊時間為由，請小如把放在證件套的員工識別證交給他，由他先到餐廳代為刷卡。

網路有許多女子遭偷拍洗澡的畫面。（圖為示意畫面，非當事人）

▲▼網路有許多女子遭偷拍洗澡的畫面。（圖為示意畫面，非當事人）

網路有許多女子遭偷拍洗澡的畫面。（圖為示意畫面，非當事人）

小如不以為意，將放在同個皮套的宿舍門禁卡及識別證全都交給呂姓主管，沒想到竟是惡夢的開始，呂利用短暫取得小如員工識別證以及宿舍門禁卡的機會，偷偷用買來的門禁房卡拷貝機，暗中複製宿舍門禁卡，之後再潛入小如的香閨。

呂嫌在員工餐廳利用幫小如刷識別證的點餐機會，偷偷用拷貝機複製被害人的宿舍門禁卡，再伺機潛入房內安裝針孔攝影機。（圖為示意畫面）

▲呂嫌在員工餐廳利用幫小如刷識別證的點餐機會，偷偷用拷貝機複製被害人的宿舍門禁卡，再伺機潛入房內安裝針孔攝影機。（圖為示意畫面）

檢警發現，呂姓主管進入小如的房間後，將事先買來的遠端監控針孔攝影機，裝在浴室燈罩，並從去年10月開始，使用遠端控制功能，從手機直播偷看小如洗澡。　

更換燈泡　驚見針孔機

長期遭偷拍的小如，宛如電影《楚門的世界》真人版，尤其她洗澡的畫面，全被住在附近宿舍的男主管利用遠端監控同步看光光，卻渾然不知。

 友達光電面板技術領先全球，日前推出無邊框超大螢幕，備受市場矚目。

▲友達光電面板技術領先全球，日前推出無邊框超大螢幕，備受市場矚目。

友達光電提供員工超優渥福利，宿舍採飯店式管理，有如5星級渡假村，放眼看去綠意盎然。圖非當事人。（翻攝友達光電官網）

▲友達光電提供員工超優渥福利，宿舍採飯店式管理，有如5星級渡假村，放眼看去綠意盎然。圖非當事人。（翻攝友達光電官網）

直到去年11月某天上午，小如發現浴室的燈泡壞了，為了更換燈泡打開燈罩，赫然發現裝有不明機體且藏有迷你鏡頭，這才驚覺自己恐遭人偷拍，由於當下正趕著上班，於是先將針孔攝影機拆下藏在棉被中，準備等下班再報警處理。

自以為神不知鬼不覺的男主管，仍利用機會開啟遠端監控功能，卻從手機螢幕發現小如已拆下針孔，得知犯行敗露，為了毀屍滅跡，竟趁著小如出門上班，又再度潛進她的宿舍取走針孔攝影機，並將記憶卡及轉存電腦硬碟的偷拍檔案全都銷毀。

涉犯三罪　遭判刑6月

後來小如下班回到宿舍，發現一早藏在棉被裡的針孔攝影機竟不翼而飛，顯然偷拍的色狼趁她不在宿舍的期間又再度侵入，讓她頓時驚恐不已，立即向警方報案，檢警獲報後，急忙調閱友達宿舍的門禁卡刷卡紀錄及監視器畫面，鎖定呂姓主管犯案。

呂嫌任職科技大廠，連偷拍女同事洗澡，也利用高科技手法，被害人渾然不知。（圖為示意畫面，非當事人）

▲呂嫌任職科技大廠，連偷拍女同事洗澡，也利用高科技手法，被害人渾然不知。（圖為示意畫面，非當事人）

經過調查，發現呂姓主管去年10月首度潛入小如的宿舍偷裝針孔，同年11月15日又溜進女舍查看攝影機的狀況，4天後因針孔攝影機沒電，第三度潛進小如宿舍替針孔攝影機更換電池，同月底小如發現被偷拍，全案東窗事發，呂還大膽地第四度潛入小如房內取走針孔，前後1個多月期間，呂利用複製的門禁卡掌握小如作息進出香閨，行徑十分大膽。

已婚的呂姓主管育有2名幼子，在法院審理時對犯行坦承不諱，院方認為他涉犯竊錄非公開活動、身體隱私部位罪、無故侵入他人住宅等三罪，加上雙方未達成和解，將他判刑6月，全案仍可上訴。

全球面板大廠友達光電號稱幸福企業，員工福利優渥，每回舉辦徵才說明會，總是擠爆會場。（翻攝友達臉書）

▲全球面板大廠友達光電號稱幸福企業，員工福利優渥，每回舉辦徵才說明會，總是擠爆會場。（翻攝友達臉書）

至於偷拍狼隱身其間的友達光電，為頗具規模的上市面板大廠，年初剛宣布連續3年入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index,GEI），且是台灣唯一入選的企業，代表友達長期在性別議題及友善職場文化的努力，獲得外界肯定。

不料，如今卻在后里廠出現針孔之狼，尤其后里廠是友達光電全新打造的旗艦廠區，且擁有8.5代尖端技術及先進設備，引以為傲的兩性平等職場，竟然出現利用科技設備潛入宿舍，偷拍女性員工的「攝」狼，今後唯有加強管理，才能避免類似案例再度發生。

律師：不只偷看有刑責　安裝偷拍機器也有事

高雄市從事醫美業的郭姓富商，被控在豪宅內的煙霧偵測器及玻璃隔屏、掛畫等處，裝設33個針孔攝影機偷拍女客人，全案在前年一審辯結前，6名被害人全撤告，郭姓富商全身而退，但洪姓包商被判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年。

律師施宣旭表示，關鍵在於，郭姓富商所涉妨害祕密罪屬告訴乃論，只要和解，即可撤告，但包商被控的是供給設備，以便利他人窺視竊錄罪，屬公訴罪，即便被害人不追究，檢方仍會偵辦，形成偷看的沒事，但安裝監看設備卻有事的情形，雙方命運大不同。


更多鏡週刊報導
【全文】香閨火辣調情錄音檔曝光　女碩生控教授性侵大逆轉
【全文】縱容部屬詐領津貼、保薦中校妻　軍訓高官扮土皇帝橫行
【全文】換妻變調私約遭夫抓姦判賠　女模爭產反訴倒贏3百萬

ET快訊
快訊／國道一號南下嚴重火燒車！大火吞噬小客車濃煙竄天際..路
直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消
快訊／國道3號清水段火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄
宜蘭男求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！4歲孩住兇宅..深夜冒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一南下段火燒車！濃濃黑煙直竄雲霄…目擊駕駛嚇傻

中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞：不見了…跨出門見這幕笑了

快訊／國道3號清水段173公里處火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄

友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款　桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

南二高屏東長治交流道下方　15天7起死亡車禍…人心惶惶

快訊／新莊中正路休旅車翻覆　目擊民眾：車子開很快！…警方遍尋不到駕駛

屏東環保局從黑夜到白天三段式聯合稽查　科技模擬分析追汙染源

爭道糾紛！白牌機車男叼菸攔　朝紅牌騎士噴辣椒水嗆「騎這種車比較兇喔！」

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

快訊／國一南下段火燒車！濃濃黑煙直竄雲霄…目擊駕駛嚇傻

中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞：不見了…跨出門見這幕笑了

快訊／國道3號清水段173公里處火燒車！貨車瞬間燒成廢鐵　濃煙狂竄

友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款　桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

南二高屏東長治交流道下方　15天7起死亡車禍…人心惶惶

快訊／新莊中正路休旅車翻覆　目擊民眾：車子開很快！…警方遍尋不到駕駛

屏東環保局從黑夜到白天三段式聯合稽查　科技模擬分析追汙染源

爭道糾紛！白牌機車男叼菸攔　朝紅牌騎士噴辣椒水嗆「騎這種車比較兇喔！」

「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

拜登副手清單曝光！打破老白男形象…「非裔女性」占多數　強拉中間選票

《飢餓遊戲》藝人遭丟包南投深山　許孟哲帶傷走下山

梅雨、颱風接力不用怕！5款「防水機能外套」　連雨天時尚也包了

今晚不用睡！高雄浮誇巨無霸鮮蚵鍋　超長肉盤無限量吃到飽

陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了

就業市場嚴峻　人力銀行調查：畢業新鮮人6成月領不到30K

老哥女友「卸妝棉丟牙刷架」浴室亂炸！他揭7罪狀：超無禮...直球對決被讚爆

「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送哥1招報復：噴死妳！萬人狂嗨

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

淡水高中生「霸凌尋仇」大逆轉！

快訊／國1台南仁德段小貨車撞護欄！他噴飛車外「破頭慘死」

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

渣男用iPhone誘少女援交　逼拍片討錢

趕見老公最後一面卻出車禍　她淚崩哭求

櫃姐嫌髒！湯包店老闆公布影像　2人互告

即／國一北上林口段貨車撞拖板車　駕駛無生命跡象

暑假改管屁孩大爆發　三重警1晚讓9騎士荷包哭了

雲林分局長巷僅剩一住戶　住的就是分局長

新莊休旅車翻覆　警方遍尋不到駕駛

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

為閃臨停BMW　騎士倒地遭追撞命危

更多熱門

相關新聞

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

今年93歲的林蜂在核電廠、十八王公廟前賣肉粽近50年，童養媳的她從小跟著婆婆採茶、種田，賺錢養家。年近半百才開始做生意，在工地賣涼飲、檳榔、麵包，後來靠著賣肉粽賺不少錢。

凱莉克萊森爆「因疫情」結束7年婚姻！

凱莉克萊森爆「因疫情」結束7年婚姻！

鯰魚哥粉專遭盜被勒索　靠兩招成功拿回

鯰魚哥粉專遭盜被勒索　靠兩招成功拿回

日綜藝天王再當爸　狂讚女兒「超可愛」

日綜藝天王再當爸　狂讚女兒「超可愛」

獨自一人產林志穎！林媽媽淚憶驚嚇過程

獨自一人產林志穎！林媽媽淚憶驚嚇過程

關鍵字：

友達鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面