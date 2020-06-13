友達主管潛香閨裝「WiFi針孔」！用手機看正妹同事洗澡　她換燈泡才知被拍1個月

▲呂姓主管從網路上買來WiFi遠端錄影機，以手機監看APP軟體，即時在線上偷窺女同事洗澡。（圖為示意畫面，非當事人）

圖文／鏡週刊

面板大廠友達位於台中后里的廠區傳出有偷拍狼！一名呂姓主管利用拷貝機，偷偷複製正妹女同事的門禁卡，再趁機潛入對方宿舍，悄悄在浴室燈罩裝設針孔攝影機，利用遠端WiFi監看功能，在手機線上即時欣賞女同事的洗澡畫面，被害女同事在換燈泡時驚見遭到針孔偷拍，報警才發現已被男主管同步偷看超過1個月，慘淪《楚門的世界》真實版。誇張的是，男主管得知東窗事發後，再度潛入香閨滅跡，遭台中地院依妨害祕密等罪判刑6月。

▲面板大廠友達光電，在台中后里打造全球最先進的綠能廠房，宿舍有如5星級飯店，羨煞不少上班族。（中科提供）

曾獲人力銀行票選為全台10大幸福企業的面板大廠友達光電，驚傳有偷拍狼！檢警逮到位於中科后里園區的友達光電呂姓組長，涉嫌潛入女同事小如（化名）宿舍，在浴室燈罩偷裝遠端WiFi針孔攝影機，竊錄對方洗澡及如廁等私密畫面，時間長達一個多月，被害人渾然不知。

代刷點餐 偷複製房卡

後來小如的浴室燈故障準備更換新品，拆開燈罩後，赫然發現被裝了針孔攝影機，檢警循線逮人，發現這匹色狼竟是平日常會跟小如噓寒問暖的呂姓男主管，台中地院日前依妨害祕密等罪將呂判處六個月有期徒刑，得易科罰金。

▲友達光電后里廠驚爆偷拍狼，呂姓主管潛進正妹女同事宿舍，安裝WiFi遠端針孔射影機，偷窺被害人洗澡，一審遭判6個月。（圖為示意畫面）

檢警查出，位在台中科學園區后里的友達光電8.5代廠宿舍，建築嶄新氣派，有如五星級飯店，採飯店式管理，門禁森嚴，須持員工識別證及門禁卡才能進入。呂姓主管覬覦小如美色，竟然在去年8月間即計畫潛入女舍偷拍，先從蝦皮拍賣網站購買門禁卡拷貝機，及配有32G記憶卡的針孔攝影機，想要找機會進入女舍安裝。

去年9月，呂姓主管用餐時發現小如仍在忙碌，無暇吃飯，見有機可乘，竟好意假借要先到員工餐廳幫忙小如點餐，可免除排隊時間為由，請小如把放在證件套的員工識別證交給他，由他先到餐廳代為刷卡。

▲▼網路有許多女子遭偷拍洗澡的畫面。（圖為示意畫面，非當事人）

小如不以為意，將放在同個皮套的宿舍門禁卡及識別證全都交給呂姓主管，沒想到竟是惡夢的開始，呂利用短暫取得小如員工識別證以及宿舍門禁卡的機會，偷偷用買來的門禁房卡拷貝機，暗中複製宿舍門禁卡，之後再潛入小如的香閨。

▲呂嫌在員工餐廳利用幫小如刷識別證的點餐機會，偷偷用拷貝機複製被害人的宿舍門禁卡，再伺機潛入房內安裝針孔攝影機。（圖為示意畫面）

檢警發現，呂姓主管進入小如的房間後，將事先買來的遠端監控針孔攝影機，裝在浴室燈罩，並從去年10月開始，使用遠端控制功能，從手機直播偷看小如洗澡。

更換燈泡 驚見針孔機

長期遭偷拍的小如，宛如電影《楚門的世界》真人版，尤其她洗澡的畫面，全被住在附近宿舍的男主管利用遠端監控同步看光光，卻渾然不知。

▲友達光電面板技術領先全球，日前推出無邊框超大螢幕，備受市場矚目。

▲友達光電提供員工超優渥福利，宿舍採飯店式管理，有如5星級渡假村，放眼看去綠意盎然。圖非當事人。（翻攝友達光電官網）

直到去年11月某天上午，小如發現浴室的燈泡壞了，為了更換燈泡打開燈罩，赫然發現裝有不明機體且藏有迷你鏡頭，這才驚覺自己恐遭人偷拍，由於當下正趕著上班，於是先將針孔攝影機拆下藏在棉被中，準備等下班再報警處理。

自以為神不知鬼不覺的男主管，仍利用機會開啟遠端監控功能，卻從手機螢幕發現小如已拆下針孔，得知犯行敗露，為了毀屍滅跡，竟趁著小如出門上班，又再度潛進她的宿舍取走針孔攝影機，並將記憶卡及轉存電腦硬碟的偷拍檔案全都銷毀。

涉犯三罪 遭判刑6月

後來小如下班回到宿舍，發現一早藏在棉被裡的針孔攝影機竟不翼而飛，顯然偷拍的色狼趁她不在宿舍的期間又再度侵入，讓她頓時驚恐不已，立即向警方報案，檢警獲報後，急忙調閱友達宿舍的門禁卡刷卡紀錄及監視器畫面，鎖定呂姓主管犯案。