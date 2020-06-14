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東港黑鮪名店「張家食堂」吹熄燈號　轉型私廚「呷飯喝茶」

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▲屏東縣東港黑鮪魚料理指標性海產店張家食堂熄燈，改名服務 。（圖／取自張家食堂臉書）

▲屏東縣東港黑鮪魚料理指標性海產店張家食堂日前熄燈，改名服務 。（圖／取自張家食堂臉書）

記者陳崑福／屏東報導

曾因屏東縣東港黑鮪魚文化觀光季打響名號的「張家食堂」，日前吹熄號，轉型為預約式的私人廚房，震撼東港海產業界。

東港漁港為台灣最大的黑鮪魚產區，早年以外銷日本為主，一年營業額可達3億元新台幣，1997年亞洲金融風暴重挫日本經濟造成出口量大減，屏東縣政府因此發想屏東縣東港黑鮪魚文化觀光季，以協助漁民度過難關，因縣府努力行銷，打響知名度。

張家食堂於縣府2002年首度舉辦第一鮪拍賣時以每台斤4000元拍 下，造成轟動，後來以創新的黑鮪魚料理方法，打開知名度；更曾在於2003年SARS疫情時期和企業家林義守聯名標下公益第一鮪，成為東港海產業界指標店之一。

由於生意興隆，為擴大營業，張家食堂從東港光路2段搬遷到東港光復路路口與省道台17線路口，打造高檔、隱密性高的庭園式用餐環境及特色海鮮，並切入宴席市場，全盛時期擁有兩個宴會廳，後來附設民宿，採取更多角化經營。

不料，就在國內疫情解封之際，吹起熄燈號；對此，業者表示，疫情確實造成民眾消費縮手，但轉移陣地主因並非生意受衝擊，主要是東港第一大排河道治洪的拓寬案恐將要拆除廚房，得再花費數百萬元才有可能重建，他決定在將營業地點遷回原來的光復路2段，採取預約式的私人廚房，取名「呷飯喝茶」，冀望再創另一波海產飲食文化。

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