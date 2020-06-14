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「2020各縣市教育施政滿意度調查」　台東以77.5%居非六都之冠

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▲ 「2020各縣市教育施政滿意度調查」，台東以77.5%整體滿意居非六都之冠 。（圖為廣原國小學童／記者楊鈞典翻攝）

▲ 「2020各縣市教育施政滿意度調查」，台東以77.5%整體滿意居非六都之冠 。（圖為廣原國小學童／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

黃昆輝教授教育基金會於13日公布「2020各縣市教育施政滿意度調查」，台東縣整體滿意比例居非六都的縣市之冠。縣長饒慶鈴表示，上任以來，教育的基礎扎根及培養未來人才一直是重要施政目標，這次滿意度調查結果，更是給予縣府團隊莫大的鼓勵。縣府會持續精進努力，給予台東孩子最完善的教育。

台東縣政府教育處長林政宏表示，隨著時代的演進及進步，身為教育的一份子，我們思考如何培養順應時勢所趨的未來人才。因此，我們發展出一套培育未來人才的教育方程式：基礎教育扎根及創新教育。基礎教育包含：安心安全的學習環境、建構基礎學力及品格素養的建立；創新教育則是以臺東在地文化特色及未來社會發展而所建立的創新班群、創意社團及未來教室，希望台東孩子在基礎教育的基準上，能從創意教育中找到自己的學習興趣。更是和黃昆輝教授所提的培育未來所需人才相呼應。

縣政府指出，台東縣在「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育指標整體表現，非六都的台灣本島縣市以77.5%整體滿意比例居冠，隨後為屏東縣及花蓮縣。台東除了表現亮眼，更是自我突破，突破過去在教育評比中不太容易有好成績。另外這次比較特別的是這是一份特別針對國中小教育的調查。對縣內而言，具有施政參考價值及未來努力方向。

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