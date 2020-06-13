5大最難「陷入愛河」星座！第1名一旦打開心房...將是最美好伴侶

▲ 愛情總是讓人難以捉摸。（圖／翻攝PAKUTASO）

實習記者施怡妏／綜合報導

在曖昧關係中，常常覺得心儀的對象很難追嗎？或是總覺得關係就差一點點就可以開花結果。國外網站「THOUGHT CATALOG」日前公佈，最難「進入戀愛關係」的星座前五名，趕快來看心儀的他／她有沒有上榜。

第五名：摩羯座

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摩羯座追求實際、效率和努力工作的象徵，就算他們有了穩定的事業，非常的可靠，在工作人有不錯的成績，但已可能意味著，他們像商務交易一樣處理每一段感情。任何的伴侶都不希望自己受到別人的關注，並出現在優缺點名單上。魔羯座需要學會對自己的內心和對於對方的信任，才能找到真實、持久的愛。

▲想獲得魔羯座人的愛情，要能讓他（她）信任你。（圖／翻攝PAKUTASO）

第四名：水瓶座

水瓶座的人會自動保留，他們不願意開放自己的內心隨意讓他人進入，與大多數人互動時，總會保持著距離，但其實，他們的內心可望一個真正可以信任，並樂於助人的人，才會全心投入一段感情。

第三名：射手座

射手座衝動的個性，使他們在某些方面會成為另人非常興奮的對象，無論是跟誰在一起，都不會感到無趣乏味，但另一方面，使得他們無法安定下來，會不斷的追求下一個有趣的事物、下一段冒險旅程、下一個另他們腎上腺素激增的事物。當他們靜止不動的時候，那一刻是屬於他們自己的，這對於建立人際關係不利，只有當他們找到一個不只是追趕他們，而是可以一起並肩奔跑的人，他們才會感到滿足。

▲射手座總是不斷地追求下一個事物，下一個冒險。（圖／翻攝unsplash,pexels）

第二名：天蠍座

天蠍座不知道自己想要什麼的皇后、國王，常常在冷與熱之間遊蕩，很難猜透他們在想什麼。他們可以成為令人難以置信的伴侶，這也是他們為什麼意識到時，自己已經陷入或是擺脫一段關係。其實，天蠍座在情感成熟之前，他們還沒有為建立一段真正的戀愛做好準備。

第一名：處女座

處女座是12星座中最自給自足的，他可以很理性的分析且處理大多數的關係，甚至是用管理的角度去看待，然而，大多數的處女座會自動與人保持距離，直到確定對方足以信任才會打開心房，因此他們很難愛上一個人。為了愛上一個人，處女座會打開自己的心牆，一旦決定後，他們將會是最美好的伴侶，但是要達到這樣，必須要花費一些時間。

▲處女座是最不容易愛上人的人，他們會自動與大多數人保持距離，不過一旦愛上了，便是一輩子。（圖／翻攝PAKUTASO）