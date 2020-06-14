晚餐吃鍋貼「配什麼飲料最讚？」老饕一面倒推這杯標配　酸辣湯也讚爆

▲原PO想要買飲料配鍋貼，但不知道買什麼好。（圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

鍋貼香脆外皮配上多汁內餡，加上做餐速度快，還有連鎖店據點多，讓許多人都會選擇鍋貼當正餐。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他晚餐買了鍋貼，有點想買飲料、吃完時可以喝，「吃鍋貼配什麼飲料最讚？」看到貼文後，其他人幾乎一面倒，大推某款清爽的飲料跟較油膩的鍋貼「堪稱天生一對」。

這位網友找「有什麼飲料跟鍋貼很合的嗎？」讓其他人紛紛留言熱論，大部分網友的答案幾乎一面倒，都大推豆漿，畢竟連鎖鍋貼店也是這樣搭配，「豆漿only」、「酸辣湯和豆漿的組合」、「豆漿標配」、「無糖豆漿讚讚」、「豆漿啊！怎麼可以沒有豆漿？」

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▲許多網友認為鍋貼跟豆漿是絕配。（示意圖／資料照）

還有人表示，因為鍋貼吃起來比較油膩、重口味，建議原PO往清爽解膩的飲料考慮，「茶類，解個膩」、「紅茶，鍋貼真的太膩」、「鮮奶鐵觀音，解膩又滿足」、「吃了鍋貼，原本放旁邊的水真的會不想喝，跑去喝可樂」、「純茶類～解膩」、「蜂蜜檸檬」、「豆漿紅茶」、「綠茶多多。」

不過也有許多人是喝湯派，認為湯才是唯一正解，「酸辣湯唯一解，某連鎖鍋貼店還沒出來以前，沒人配豆漿」、「玉米濃湯」、「青菜蛋花湯」、「當然是酸辣湯啊」、「花枝丸湯」、「吃水餃或鍋貼還是得要配酸辣湯吧！尤其某連鎖鍋貼店的酸辣湯，那個超濃的柴魚香……想喝一碗了啦！」