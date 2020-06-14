超級搖頭丸一個月害6死！媽下班驚見「兒穿內褲陳屍床上」　最年輕僅16歲

▲高檢署說，PMMA屬中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命4倍以上。（圖／翻攝台中市太平警分局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

俗稱「超級搖頭丸」的新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命），基隆市在最近一個月內就有6人服用喪命，其中16歲的林姓高職生在家中抽搐發抖、胡言亂語，被送醫後仍不治，他也是國內因施用PMMA身亡的最年輕受害者。另名17歲少年僅穿內褲陳屍床上，被下班回家的媽媽發現。

PMMA （paramethoxymethamphetamine）在國內列為第2級毒品，台灣高檢署今年初發現，PMMA於2019年10月至12月短短3個月內，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例；尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，當時年紀最小的僅17歲。

高檢署說，PMMA屬中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命4倍以上，施用50毫克就有中毒可能；且因PMMA毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感，因而使用過量，致死率極高。

▼高檢署指出，PMMA成本低、製程快，常作為MDMA搖頭丸的替代物。（圖／記者林悅翻攝）

高檢署指出，又此類毒品成本低、製程快，常作為MDMA搖頭丸的替代物；目前查獲案件中多以咖啡包形式出現，並仿用時下流行的圖標吸引年輕人，如抖音、foodpanda。

《自由時報》報導，最近基隆一個月內，就有6人因施用摻有PMMA的毒咖啡包身亡。其中16歲林姓死者是就讀高職一年級的學生，他在家中突然抽搐、發抖，不斷猛踢手腳還胡言亂語，被緊急送醫仍不治。而警方在死者的手機內發現毒咖啡包的照片，和另3名死者施用的毒咖啡包包裝一樣，他也是國內施用PMMA年紀最小身亡者。

另外，基隆另一名17歲少年近日僅穿內褲陳屍家中房間床上，是被下班的媽媽發現，全案才曝光，而他的包包內有8包已用過的毒咖啡包。

▼高檢署說，目前查獲毒咖啡包外包裝，多仿用時下流行圖標為標示，如抖音、foodpanda等來吸引年輕人。（圖／資料照／記者羅志華攝）