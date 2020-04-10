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1個月內全台28人被毒死！咖啡包摻「PMMA」致死率近百分百　檢：這已是毒藥

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲警查扣贓證物，有毒品咖啡2710公克、混合原料363公克、一粒眠365公克、K他命47公克，以及攪拌機、電子磅秤、夾鏈袋、毒品咖啡包空袋、手機、除臭芳香劑，與現金13萬5000元。 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

「已經不是毒品，而是毒藥」，摻有PMMA強力搖頭丸的毒咖啡包，毒性之強致死率近乎百分百，光是2019年12月間，全台就有28人因此而死，引起警方高度重視。繼2019年11月在嘉義市逮獲劉嫌、查扣1萬4000包毒咖啡包，刑事警局中打日前又在嘉義市區逮獲劉嫌同夥，包括沈嫌在內的5男2女等7人，當場查扣毒品咖啡包2710公克、混合原料363公克等，檢察官向法官聲押沈嫌獲准，其餘6人分別以5萬元交保及限制住居。

高檢署指出，2019年12月有28人服用摻有PMMA的毒咖啡包致死，年紀最輕的是一名17歲少女；該款毒品毒性強到致死率近百分之百，「已經不是毒品，而是毒藥」。

高檢署指出，PMMA致死案例去年底竄升，去年全年新興毒品致死案84件，有34件為PMMA過量，其中10月1件、11月5件、12月28件，死者平均年齡26點1歲，最小17歲，毒害地點遍布全台、離島，桃園地區驗出8件最多。

高檢署主任檢察官涂達人指出，PMMA是中樞神經興奮劑，是一般搖頭丸MDMA替代物，服用後會產生迷幻效果，但毒性強度高於甲基安非他命，毒性極強，致死率近百分之百。

涂達人說，PMMA多混雜3至4種新興毒品放入咖啡包，輔以流行圖標包裝吸引年輕人購買；因作用時間較MDMA慢，施用者常感覺吃一包沒效果，再吃第2、第3包就因服用過量中毒身亡。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑指出，PMMA和安非他命作用相同，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗，最後體溫高達40餘度熱衰竭身亡。他說活體檢出率低的原因即是因毒性太強，幾乎沒有生還者。

摻有PMMA的毒咖啡包，導致服用者相繼死亡，引起警方高度重視。去年11月間，逮獲運送毒品的劉男，查扣毒品咖啡包1萬4千包，刑事局偵六大隊第四隊會同嘉義警方往上追查，本月7日兵分多路在嘉義市區逮獲劉的上游沈男（22歲）及同夥4男2女等7人。

警當場查扣贓證物，有毒品咖啡2710公克、混合原料363公克、一粒眠365公克、K他命47公克，以及攪拌機、電子磅秤、夾鏈袋、毒品咖啡包空袋、手機、除臭芳香劑，與現金13萬5000元。

經查，沈嫌等在嘉義地區販賣毒品咖啡包，每包售價約500元，警方依違反毒品危害防制條例將沈嫌等7人移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後，認沈涉嫌重大向法院聲押獲准，其餘6人分別交保或限制住居。

檢警表示，含PMMA的毒咖啡包突然增加，與製造者有關，研判有集團經過特殊管道取得PMMA後，加入毒咖啡包販售。但究竟是製毒工廠還是分裝場混入？仍有待追查，目前尚無該款管制品流入市面的情資。

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