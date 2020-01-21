「強力搖頭丸」超級致命！　3個月害死34人…最年輕17歲

記者孫于珊／台北報導

鑑於致死率極高的「強力搖頭丸」來襲！高等檢察署特地示警，自2019年10月至12月止，短短3個月時間，施用強力搖頭丸致死的案例已高達34件，其中最年輕僅17歲就命喪毒品，高檢署對此呼籲民眾務必注意！

▲致死率極高的毒品「強力搖頭丸」來襲！2個月內已奪走34命，最年輕才17歲。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

高檢署指出，自2018年10月起，法務部法醫研究所就相驗及解剖數件與毒品相關案件，經毒品檢驗結果，發現有多名死者體內被篩檢出含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命，俗稱強力搖頭丸）的成分，並截至同年12月止，因施用強力搖頭丸而死亡的案例已多達34件，地點遍及全台及外島。

高檢署表示，此類毒品成本低、製程快，查獲的案件中，多以「咖啡包」的形式出現，並仿用時下流行的圖標吸引年輕人，近期此類案件死者的平均年齡為26歲，當中最年輕案例為17歲。

高檢署最後呼籲，由於這種超級搖頭丸致死率極高，隨著寒假及春節連續假期即將來臨，為此特別提醒國人，務必遠離毒害，維護健康。

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