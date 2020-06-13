打人影片曝！出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽36執士團

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境12日行經彰化一級戰區「民生地下道」，飛快5分鐘通過首度0暴力，但令人遺憾的是，還是在中山路大村鄉開打了，疑似走在鑾轎前手拿法器的36名執士團，進行宮廟儀軌時，不慎與站在一旁觀看的路人擦撞，一群身穿黑衣的男子便追著鑾轎朝執士團毆打，還一路叫囂，目前警方帶回5人偵辦中。

▲黑衣人聚眾朝大甲媽鑾轎旁36執士團鬥毆。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

臉書《黑色豪門企業》13日凌晨上傳1段大甲媽鑾轎行經彰化大村鄉黑衣人鬥毆的影片，警方也同時接獲在遶境現場民眾報案，在大村鄉中山路3段大贏家保齡球館前停車場前，有民眾發生糾紛，員林警分局勤務指揮中心立即調派線上巡邏人員及偵查隊副隊長等8人，立即馳赴現場，到現場後發現並無相關人員在場。

警方依據影片所示，1群身著黑色衣服之年輕人，在大村大贏家保齡球館前聚集，跑步穿越馬路查看大甲媽祖遶境活動，後來又穿越馬路折返，此時大甲媽祖隨行36執士隊伍中，看似有騷動情事發生。

員林警分局副分局長許平海指出，大甲媽祖隨行36執士，在行進中因與近10名黑衣人發生碰撞，而引發口角糾紛，分局目前已將相關涉案人員帶回，依刑法第150條偵辦，另在大甲媽祖遶境期間，對於任何的暴力行為，警方一定會依法究辦。

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