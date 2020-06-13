抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽今（13）日凌晨1時30分許，鑾轎行經大村鄉時，一群黑衣人將36執士打傷，警方連夜追捕10人到案，副董事長鄭瀾宮在受訪時也強調，事發之後對方有打電話致歉，希望鎮瀾宮不要追究，所幸被打的執士們沒關係，遶境過程中難免發生碰撞，最重要的希望大家要尊重。

▲彰化警方火速將打傷執士的黑衣人逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

請繼續往下閱讀...

大甲媽祖遶境隊伍，跟民眾發生糾紛案件，經過員林分局積極努力偵辦之下，連夜查獲10名嫌犯到案，包含1名出手毆打36執士的施姓嫌犯，本案依刑法第150條移送偵辦。





▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。（圖／記者唐詠絮攝）

員林警分局副分呼籲民眾在大甲媽祖遶境期間如有發生任何暴力行為，警方一定會依法究辦，繞境過程中希望民眾跟繞境相關陣頭及人員保持安全距離，避免不小心發生碰撞，如果民眾有受到任何侵害，希望向警方報案，由警方依法偵辦，千萬不要有私下報復行為。

稍早鎮瀾宮副董事長鄭銘坤接受記者採訪時談到有黑衣人滋事，鄭銘坤表示，發生這件小插曲，年輕人比較衝動，事發之後對方有打電話致歉，希望不要追究，被打的執士們也說沒關係，他同時也強調最重要的我們這次遶境出巡，是要走出「人情味」，強調防疫大家也要尊重。

▲大甲媽鑾轎中午進入溪州后天宮滿滿人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨 「泡沫」才是關鍵

