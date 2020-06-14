台南體育男師諷女高中生「妳尺寸特別大件」　家長心疼怒要告

▲台南傳出1所高中男體育老師，被涉嫌言語暴力霸凌傷害女學生，女學生向導師反映，家長也將提告為孩子討公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1所高中1名體育老師被控習慣性對女學生言語霸凌傷害，日前在課堂上以台語對1名受害女學生嘲諷：「妳特別顯眼，尺寸看起來特別大件」，令該女學生自受創羞愧難當，甚至「很想死」，女學生家長對此相當氣憤，將對該男師提告公道。

受害女學生指控稱，6月12日上午第1節課是體育課，當時為了畢業快閃活動在化妝，該男師進教室一坐下，就大聲喊她的名字，以台語說：「妳特別顯眼，尺寸看起來特別大件，我有去看妳畢業展演，我把妳拍得很醜，拍妳的時候，妳眼神很呆滯，妳快過來看」，男師拿出手機，不斷要受害女學生過去看照片，男師在講這些話的過程，是一邊說一邊哈哈大笑，令女學生當下感到受辱羞愧難當，她當下非常難過，「很想去死」。

受害女學生馬上傳訊息向導師報告此事，並表示不想表演了，女學生也告訴家長說「想請假回家」。受害女學生難過地表示，男師嘲諷羞辱她的影像在她腦海中揮之不去，難過的整夜無法入眠。女學生指控，該名男師這樣的言行不是第1次，他曾對班上1位女學生說，「妳眼睛打開，妳眼睛那麼小，怎麼看得到路？」，也曾嘲諷其他班的1位女學生：「被那個女生撞到，就好像被大卡車撞到」，該男師未婚，習慣性拿女學生的身材、外表來當成嘲諷的題材，言語傷害女學生。

據了解，事後校方學務主任有請該男師向受害女學生及家長致歉，但女學生說，男師向她道歉時，說話態度仍是相當輕蔑，「根本不不是誠心在道歉」。女學生的父親相當不諒解男師的行為，除心疼女兒受害，拒不接受男師道歉外，表示要堅持提告。家長說：「傷害已經造成，道歉不足以平撫受害者的心，我身為一位父親，絕對要給孩子一個交代」。受害女學生父親表示：「一定要給他一個教訓，不要讓他再去傷害其他孩子」。

據校長表示，事發後學務主任與輔導主任初步已進行了解及處理，6月15日校方依規定啟動性平及霸凌調查，並進行性平及霸凌之通報；男師行為若經查證調查屬實，絕對秉公處理，請家長要相信學校，學校絕不會吃案，請家長放心。

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