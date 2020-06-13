台南天后宮「蘇大媽」顧人怨 　南北7場所貼公告「列為拒絕往來戶」

▲台南檢舉達人蘇大媽再次被宮廟列入不歡迎名單。（組合圖／翻攝臉書《爆料公社》、《台南爆料公社》）

記者徐愷昕／綜合報導

在臉書擁有3000多名黑粉的台南檢舉達人「蘇大媽」，日前才被苗栗白沙屯拱天宮公告成為拒絕往來戶，如今她返回台南轉移陣地至安平開台天后宮，卻仍死性不改，屢屢辱罵、毀謗甚至挑釁香客及廟裡志工，宮廟在不堪其擾下12日只好下重手貼出公告「禁止她進入」，並表示若蘇大媽仍執意硬闖將會依法送辦。

台南檢舉魔人「蘇大媽」日前因積欠租金，遭警方強制執行，更被台南地檢依《妨害公務罪》求處重刑。如今她四處流浪，原先從台南跑到苗栗白沙屯拱天宮玩，4日起因頻頻滋事，成為白沙屯拱天宮公告「永不歡迎」的人物，6日廟方人員請她搬離，只見她8日早上見搭火車返回台南。

▲蘇大媽北上苗栗開戰場，拱天宮1日就投降！貼公告「禁止進入本宮」。（圖／拱天宮提供）

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據了解，後來蘇大媽轉移陣地到安平開台天后宮，不過因屢屢毀謗、任意拍攝工作人員、志工及信徒，嚴重影響宮廟安寧秩序，經多次勸說仍沒有改善後，該天后宮12日也貼出公告將她列入黑名單，禁止她再踏入，否則將會直接把她移送法辦。

就有網友在臉書《台南爆料公社》表示，這已是蘇大媽累積的第7張不歡迎公告，從她鬧事以來，前前後後已被玉皇宮、大天后宮、苗栗拱天宮、轉運站、大潤發、北極殿封為「不歡迎人物」！下方留言區大家紛紛表示，「已經成為全民公敵」、「金氏世界紀錄指日可待」、「積滿十張送什麼？送派出所」，更有民眾驚呼「好狂」，猜測蘇大媽有望能集滿100張被討厭名單。

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▲蘇大媽北上苗栗開戰場 拱天宮1日就投降！貼公告「禁止進入本宮」。（圖／拱天宮提供）