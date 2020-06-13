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白狼張安樂向許崑源照片下跪　高喊「討回公道！」

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▲▼白狼張安樂向許崑源照片下跪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲白狼張安樂向前高雄市議長許崑源遺照下跪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召庶民上凱道，為已故高雄市議長許崑源討公道。統促黨主席白狼張安樂到場發言，並率黨員向許崑源照片下跪，高喊要為他討回公道。

張安樂致詞表示，今天承蒙黃正忠，邀請他過來跟大家聊聊，他想已經追悼過許崑源，許崑源很了不起，國民黨兩個草根人物最了不起，一位是顏清標，過去郭台銘願賭不服輸，也只有顏清標敢出來講郭台銘的事，另一位就是許崑源。

張安樂表示，許崑源以死明志，統促黨員昨天到AIT聚集、抗議，但卻發生口角。他表示，美國人是蔡英文幕後的推手，美國人天天用人權干涉別的國家。美國人權故事也有兩個神話，一個較叫做五月花號，歐洲人當時爭取宗教自由，1620年登陸美洲大陸，印地安原住民幫他們度過嚴寒的冬天，但美國人恩將仇報，讓美國的大地沾滿印地安人民的鮮血，沒有一個條約遵守。

張安樂說，美國前總統安德魯·傑克森在於1830年簽署《印地安人排除法案》，把東岸印地安人遷居到密西西比以西，印地安人血淚之旅被美國人用武力強迫押解，美國人訂下的條約也沒有遵守。1868年跟兩個部落，同樣簽了條約，在黑山發現了金礦後，美國立刻派軍隊去，隔年發生戰爭。

張安樂說完美國故事後，黃正忠才邀請統促黨向許崑源照片致敬，「用手針扎寫字，在許崑源前表示我們的決心，要烽火相連罷免蔡英文，像民族英雄表達最真誠，單膝下跪。」隨後台上全員轉過身向許崑源在天之靈下跪。

▼白狼張安樂 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」,白狼張安樂 。（圖／記者李毓康攝）

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