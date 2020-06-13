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凱道抗議高喊「罷蔡」　不甩江啟臣阻報復性罷免：我們就是要！

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▲退休台北城市科大教授周明。（圖／記者羅婉庭攝）

▲退休台北城市科大教授周明台。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召庶民上凱道，為已故高雄市議長許崑源討公道，並開放民眾登記發言。退休台北城市科大教授周明台代表上台發言時表示，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要！」並帶領群眾高喊「罷掉蔡英文！槍斃蔡英文！」

周明台上台發言，表示大家要勇敢站出來替天行道，為許崑源討公道，我們要團結把蔡英文拉下來，「罷免蔡英文！槍斃蔡英文！」

黃正忠會前受訪實則表示，目前沒有任何國民黨員到場支持，國民黨到現在沒有膽識，不敢表現出對於執政黨提出質疑，他將會宣布退黨，以及願意投入高雄市長補選，「我是真正有Guts的人！」

黃正忠指出，江啟臣答應黨員要改革「到底改革了什麼」，失去了一個高雄市議長，他含冤而死，國民黨到現在不敢站出來發動大家出來為他討公道，如果今天是民進黨的議長死掉，22縣市國民黨部絕對被包圍、圍攻，國民黨卻沒有作為，他看不起國民黨。

黃正忠表示，國民黨不敢出來為死者討回公道、沒有任何作為，高雄補選也不要派人了，讓第三勢力出來討公道，「我要宣布退黨，來參選高雄市長補選，我是高雄市民，為許議長爭一口氣」。

目前凱道人數包含工作人員，約有100人，警方則聯合出動350員警，分散於周遭，維護秩序。主辦單位則宣布參與人數已達到500人。

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」 。（圖／記者李毓康攝）

▲613「庶民上凱道」，白衫軍走上街頭「替天行道！討回公道」 。（圖／記者李毓康攝）

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