亞洲大學2小時「線上畢業典禮」全國唯一　盧秀燕、蔡阿嘎成超級來賓

▲亞洲大學舉辦長達2小時的線上畢業典禮，全國唯一。（圖／亞大提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，亞洲大學仍戰戰兢兢，13日舉辦首次線上畢業典禮，2小時線上直播還邀請台中市長盧秀燕、網路紅人蔡阿嘎、蔡桃貴父子擔任超級來賓祝福畢業生，現場如嘉年華般，毫不遜色。亞大表示，畢典2小時線上直播完整呈現，是全國唯一。

亞洲大學今天上午舉辦畢業典禮，校方顧慮肺炎疫情期間師生健康，特別舉行長達2小時的線上直播畢業典禮。直播也搭配後至美編、製片及彩蛋設計，將過程完整呈現。

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亞洲大學校長蔡進發致詞時，與AI機器人「小豹」用對話方式，展現AI教學成果。創辦人蔡長海也在線上談話勉勵今年畢業生，台中市長盧秀燕、網紅蔡阿嘎、蔡桃貴父子也成為超級來賓，祝福所有畢業生。

▲亞洲大學校長蔡進發到攝影棚透過線上直播，祝福全體畢業生。（圖／亞大提供）

盧秀燕表示說，因為疫情，讓這次的畢業典禮特別不一樣，但也帶來很多啟發。今後人生會有很多困難和挑戰，她勉勵大家要勇敢面對，努力解決，相信困境會過去。

蔡阿嘎除也祝福大家「畢業快樂！」並說，畢業一定好開心，但以後還是有很多挑戰。他也讓兒子蔡桃貴跟大家說祝福話「哥哥、姐姐！畢業快樂！」，「恭喜！恭喜！」，童言童語讓大家十分開心。

線上畢典策劃人亞大學務長張少樑表示，受到疫情影響，國內外許多大學都改為線上畢典。亞大是全國唯一透過2小時線上直播，並搭配後製的美編、製片，以及彩蛋設計，全程將畢典完整呈現。

亞大畢典重點戲「真情大告白」也隨即登場，視傳系畢業生廖柏宇對學弟妹說「大家也要帶著創意的精神飛翔吧！」；社工系主任黃松林也說，「特殊難忘日子，記得系未來仍是你們的系」；保健系主任李明明則說，「想念你們做過的保健便當，你們最棒！」最後，各系系主任也串起校歌大會唱，亞大校園周遭20多店家也出現在驚喜彩蛋中，祝亞大畢業生畢業快樂。

資傳系林欣怡同學表示，線上畢業典禮共動用6組人力、超過50人師生團隊合力完成，只為了給畢業生一個難忘的回憶。雖然沒有實體畢業典禮，但線上畢業典禮，卻更能拉近彼此的心，讓大家可以一同在不同地方觀賞，緊緊相繫。



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