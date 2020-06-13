陳時中塞車2.5小時出席清大畢典　「以己為例」勉勵：堅定意志一定到得了



▲陳時中13日出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生堅定意志一定到得了。（圖／清大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學13日上午舉行畢業典禮，邀請衛福部長陳時中擔任致詞貴賓。陳時中以領導台灣抗疫國家隊的經驗，勉勵畢業生無論繼續升學或是就業，都要學會合作、體諒及聆聽；他一路走來，碰到許多狀況，常覺得自己到不了，但只要堅定意志，「一定到得了。」

清華大學本年度共有5356位學碩博士畢業生，受疫情影響，縮小畢典規模，典禮採實名制，如超過人數上限就得抽籤，所幸報名的1千多位畢業生及博士生家長最後都能如願進場，師生貴賓戴口罩、量體溫後進場，清大教務處也特別設計繪有清華吉祥物貓熊圖案的口罩套送給全體畢業生，作為疫情時代最特別的畢業紀念。

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▲▼清大特別手工製作「總柴」與「總柴夫人」2隻柴犬布偶送給陳時中。

清華大學校長賀陳弘表示，清華學生今天能健康、安全地在校園中完成學業，首先要感謝全國醫護及為防疫付出的人員，特別是衛福部陳時中部長辛勤擘畫、指揮若定，使台灣成為全球最安全的地方。清華大學還特別手工製作一對柴犬布偶--「總柴」與「總柴夫人」，送給陳時中。「總柴」穿著畢業袍，頭頂學士帽；「總柴夫人」則穿著繡上清華大學英文縮寫NTHU的醫師袍，胸前掛著迷你聽診器，象徵清華大學已申設學士後醫學系、希望能為國家培養新世代雙專長醫師。

衛福部長陳時中雖因從台北到新竹的路上塞了2個半小時的車延誤行程，但仍受到現場師生如雷的歡呼。陳時中也以自己塞車遲到的經驗和現場師生分享，他說，在人生的路上，有很多時候都不禁自問「是否到不了？」畢業生未來也一定會碰到這樣的情境，儘管你繼續往前，明明就要到了，為何還是到不了？而這時就要靠意志，只要有堅定的意志，就一定到得了，「就如同我一路走來，也不停告訴自己一定到得了。」

陳時中也強調合作的重要性。他說，學生出了社會，會面臨許多變化，每一個人都是螺絲釘，要懂得合作，才能成功，讓自己的路走得又寬又遠，要合作得先學會體諒，了解別人的困難，找出雙方共同需求，才能夠攜手往前走。

▲因清大水池式反應器的英文縮寫為THOR，與雷神同名，清大原科中心主任葉宗洸也送給陳時中一把雷神之鎚作為紀念。

陳時中提醒清華畢業生，未來有機會擔任領導人時，要「不怒而威」。他說，剛擔任領導人的時候，幾乎一定是「怒而威」，有很強烈的企圖心、很好的計劃、很好的說服力，不停地遊說別人，但是「怒而威」之後，要思考怎麼更加理性、更體諒別人，找出團隊的優點，就能夠「不怒而威」，做一個好的領導者。

不論是合作、還是做個不怒而威的領導者，都有一個前提，就是「聆聽」。他希望清華畢業生能懂得聆聽對方需求，「聽得懂，就會做得對！」

陳時中在致詞後參觀了清大研究用原子爐及硼中子捕獲治療中心（BNCT），清大與榮總合作，已成功治療1百例的頭頸癌病患，還有西班牙、巴西、澳洲、新加坡等國外病患跨海求治。因清大水池式反應器的英文縮寫為THOR，與雷神同名，清大原科中心主任葉宗洸也送給陳時中一把雷神之鎚作為紀念。

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