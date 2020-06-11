女導遊戀上已婚男同事！被要求「低調愛」…不爽衝正宮家「宣示主權」賠慘了

▲女導遊戀上已婚男同事，大方寄送明信片示愛、直奔對方家中大鬧稱「告知交往經過」，。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名陳姓人妻抓包丈夫外遇公司翁姓女同事，指控翁女不但與丈夫進行10至15次性行為，甚至還於臉書上大方PO出丈夫在外交往女友貼文、直奔她家大鬧，讓她備感痛苦，決定向翁女求償100萬元精神賠償。

判決指出，陳女與任職於旅行社的丈夫於2003年結婚，而丈夫因工作關係與當導遊的翁女相聊甚歡，2018年5月起交往，她指控翁女出國期間都會把鑰匙交給陳女丈夫看家，兩人還會溫情接送，另外翁女還曾向警局謊報她家有人自殺，驚動附近住戶，當天晚上翁女大喇喇於臉書發文稱「陳女丈夫在外交往女友一年」、到陳女婆婆的臉書貼文留言「宣示主權」，甚至更曾直奔她家狂按電鈴、哭喊叫囂，聲稱要告知她「交往經過」。

翁女辯稱，陳女丈夫曾告知她婚姻不快樂，被當成提款機等語，因此不知對方的婚姻狀況，2018年9月前也確實有寄送「我一直很愛你」、「with your lover happy life 」等示愛明信片到公司，可以得知當時真的不曉得陳女丈夫仍未離婚，才敢大膽曬恩愛。

然而，翁女提到2018年9月後陳女丈夫才向她坦承一切，並要求「低調交往」，她才想到陳女家中說明實情，而外遇事情於公司曝光後，陳女甚至因丈夫遭檢舉退休惱羞，不停朝她冷語嘲諷，最後強調沒有要破壞陳女婚姻。

法官勘驗相關證據，再加上翁女與陳女丈夫的通訊對話中曾有「我要你頂我！很用力」、「網上別拍這種啦」、「公公可以嘛？可以一直X我嘛？「阿北. . .年紀大了能力有限的」等語，確認兩人有逾越一般交往關係，新北地院審酌後，判翁女賠30萬元為適當，全案仍可上訴。

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