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歡慶警察節「大安圓滿號」送來芋園冰　祝大安波麗士各項勤務「都圓滿」

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▲▼歡慶警察節「大安圓滿號」。（圖／大安分局提供）

▲歡慶警察節「大安圓滿號」。（圖／大安分局提供）

生活中心／綜合報導

每年6月15日是專屬警察的特別節日，大安分局為慰勞同仁於防疫期間勤務加倍辛勞，且考量盛夏天氣炎熱，本次警察節活動周分局長提前秘密進行活動規劃並尋訪配合活動店家，最後決定除商請北市知名豆花店及粉圓冰店協助備料，分局長更利用輪休，前往中和豆花工廠實地瞭解製作過程，再親赴九份山城尋訪芋圓知名店家。

為瞭解食材主動參與製作新鮮芋圓，並以專車送回分局後，揮汗於酷熱的廚房裡烹煮出芋圓、地瓜圓及綠豆圓，表示要端出誠意滿滿的獨家豐富配料甜點冰品慰勞辛苦執勤的每位同仁，希望同仁享用完豆花、粉圓、芋圓冰，在擔服各項勤務都能圓滿順利。

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▲▼歡慶警察節「大安圓滿號」。（圖／大安分局提供）

▲▼分局長親自上陣製作食材。（圖／大安分局提供）

▲▼歡慶警察節「大安圓滿號」。（圖／大安分局提供）

本次活動於本（12）日下午2時起，在大安分局禮堂由內勤同仁協助備料。外勤同仁抵達會場只見「大安圓滿號」餐車後的分局長（阿興師）忙著招呼，且逐一親自盛上現場製作美味的豆花、粉圓、芋圓冰。讓吃著甜甜冰品臉上浮現滿足笑容的每位同仁，紛紛表示開心及感動，參與活動同仁並於會場圍成大小2個同心圓，搭配「你是我的兄弟」歌曲表演帶動唱，象徵大家同心，大圓小圓事事皆圓，我們都是一家人，將現場氣氛帶到最高點。

活動中分局長更特地將「大安圓滿號」餐車推到新生南路派出所，讓值班的同仁驚訝之餘，體會到分局長的貼心，讓服勤不便參加的同仁第一時間分享這獨有的圓滿豆花冰。此外亦考量各單位因勤務無法參加活動同仁，分局長特別指示各單位主管將分裝完成冰品，按人數即時配送各單位駐地，分工合作效率完全不輸給美食外送。另考慮到輪值夜勤或輪休未享用冰品同仁及未到場職工，每人皆發給東區知名粉圓冰店餐券供自行兌換使用。

大安波麗士在此佳節祝福全國警察同仁「警察節快樂」。團隊就是一家人，大安分局秉此持續用心，用心規劃辦理節日活動，努力營造友善工作環境以提昇團隊精神，期許每位同仁在工作崗位上，努力做好為民服務工作。

▼分局長以豆花、粉圓、芋圓冰做象徵，在擔服各項勤務都能圓滿順利。（圖／大安分局提供）

▲▼歡慶警察節「大安圓滿號」。（圖／大安分局提供）

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