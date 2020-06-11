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鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！模擬路徑出爐　3地區變天有雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，菲律賓東方海面有個低氣壓，向西北緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的低氣壓，周六進入南海有機會變成熱帶性低氣壓或颱風。氣象專家吳德榮提醒，其外圍輸送北上水氣量的多寡，將決定迎風面降雨及午後對流的範圍及強度，應密切觀察。而各國模式最新模擬熱帶系統未來路徑也曝光。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（11日）大致比較高溫炎熱，北部今早雲量偏多、有點飄小雨的機率，午後雷雨主要在各地山區，北部也有可能，但主要是北部近山區平地，而東半部沿海地區下午到入夜有局部較大雨勢；高溫方面，各地約33到35度，花蓮局部有36度以上。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，比較高溫炎熱的天氣維持到周日，下周西南風影響，將水氣帶上來，中南部有雨，高溫會下降、比較舒適。

氣象局觀測，菲律賓東方海面有個低氣壓，向西北緩慢移動。劉沛滕分析，目前環境適合它發展，預估周五進入菲律賓陸地，周六到南海，屆時比較有發展空間和機會，有機會變熱帶性低氣壓或颱風，朝廣東、香港方向而去。若屆時成颱，將是今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞提供，鸚鵡）。

劉沛滕說，周五到周日有點受到熱帶系統外圍風場影響，吹偏東南風，花蓮、台東和恆春半島有雨；預估它周六前後距離台灣稍微近一些，但仍保持一大段距離。

▼氣象局觀測，菲律賓東方海面有個低氣壓，向西北緩慢移動。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今、周五熱帶雲系在菲律賓陸地附近，發展受限，最新歐洲模式模擬顯示，周六其已穿過呂宋島進入南海，周日在廣東、香港附近登陸；模式模擬亦顯示，周六、周日擾動擺脫呂宋島後才有發展，但是否能達輕颱強度而被命名，則是不確定的。

吳德榮說，熱帶雲系對台灣的主要影響是間接的，其外圍輸送北上水氣量的多寡，將決定迎風面降雨及午後對流的範圍及強度，應密切觀察。

吳德榮進一步分析，周五至下周一仍為晴朗炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島後，南方水氣逐漸增多，周五東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率；周六至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；周五至下周一台灣的大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。

吳德榮表示，下周二、下周三水氣減少，大氣也較穩定，各地為晴朗炎熱的天氣，山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

▼氣象局提醒，菲東熱帶擾動發展中。（點圖可放大／氣象局）

▲▼熱帶低壓可能生成為鸚鵡颱風。（圖／中央氣象局）

▼各國模式模擬熱帶系統未來動向。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

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