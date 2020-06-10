鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮曝「4天天氣變化」關鍵

▲目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動（98W）。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬顯示，周五、周六熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，歐洲模式模擬周六晚間8時尚無明顯發展，美國系集模式模擬則有達輕颱的機率；周五至下周一台灣天氣的變化，取決於其是否發展為輕颱及距離台灣的遠近，將造成其所輸送北上水氣量的不同，應持續觀察。

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（10日）和周四，鋒面隨太平洋高壓增強而遠離，台灣附近水氣減少，各地為多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨，而東部海面有對流消消長長，有時靠近東部陸地，可能有局部短暫雷陣雨；今各地高溫約33至35度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周五到周日，南邊有些水氣稍微增加，花蓮、台東和恆春半島整天雲量偏多，有局部短暫雷陣雨，中部以北和南部偏多雲到晴，各地留意午後雷陣雨；下周西南風再度增強，水氣再度變多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，要留意午後雷陣雨。

目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動，王品翔分析，現在發展情況並不好，是否有發展成颱風的機率，還要再觀察，因現在連熱帶性低氣壓都不是；預估周六通過呂宋島，周五和周日替台灣帶來一些水氣。若屆時成颱，將是今年第2號颱風「鸚鵡」（Nuri，馬來西亞提供，鸚鵡）。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四暖氣團漸增強，各地轉晴時多雲，最高溫又回到35、36度左右，山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▲▼目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動，是否成颱還要再觀察。（圖／氣象局）

吳德榮指出，周五至下周一仍為炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島，南方水氣逐漸增多，周五東南部及屏東有局部短暫陣雨的機率；周六至下周一降雨範圍擴大，東半部及高屏有局部陣雨；周五起大氣不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。

吳德榮進一步分析，最新歐美模式模擬顯示，周五、周六熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，周日已接近廣東、香港附近，歐洲模式（ECMWF）模擬周六晚間8時尚無明顯發展；美國系集模式（GEFS）模擬則有達輕颱的機率，此外，21次的系集模擬亦顯示路徑的不確定性。

吳德榮說，而周五至下周一台灣天氣的變化，取決於其是否發展為輕颱？及距離台灣的遠近？將造成其所輸送北上水氣量的不同，應持續觀察，並隨時作調整修正；下周二水氣漸減少，大氣也較穩定，各地為晴朗炎熱的天氣，山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬（左圖），周六晚間8時熱帶擾動尚無明顯發展；美國系集模式模擬則有達輕颱的機率，此外，21次的系集模擬亦顯示路徑的不確定性。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）