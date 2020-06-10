颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

▲菲東熱帶低壓可能增強為颱風，周六最接近台灣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位在菲律賓東南方的熱帶擾動目前仍是普通低壓，氣象局表示，今明2天有機會發展成熱帶性低氣壓，但若要發展成颱風，要等到通過呂宋島後才有利，預估周五下半天後成颱機率升高。未來移動路徑以周六相對最接近台灣，周五起至周日，花蓮、台東、恆春半島將有局部短暫陣雨。

氣象預報員陳建安表示，菲東熱帶擾動還需要一段時間重整雲系，預估今明有機會發展成熱帶性低氣壓，若要發展成輕颱，要等到主要雲系通過呂宋島，時間點約在周五下半天之後，成颱機率才會升高，進入南海後環境也會更有利。

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路徑部分，預估該系統會先偏西北西到西北方向移動，通過呂宋島後，周六左右進入南海，目前大部分模式預測會往香港過去，直接影響台灣機率低，但周六相對最接近台灣。

▲菲東熱帶低壓今明有望生成為熱帶性低氣壓，周五下半天後增強為颱風機率升高。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，預估該系統對台灣影響比較間接，周五起至周日將替花蓮、台東及恆春半島帶來局部短暫陣雨，若位置有較靠近的話，屆時降雨會更明顯。

今明兩天太平洋高壓逐漸增強，鋒面也往北推到長江流域一帶，各地大多是多雲到晴天氣，但東半部因有一條雨帶，花蓮、台東會有局部短暫陣雨，午後到夜間還可能有局部較大雨勢。

▲熱帶系統周六最接近台灣，周五起至周日花東、恆春半島有局部短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

明天北邊有水氣通過，午後雷陣雨範圍除了山區、近山區平地之外，大台北、宜蘭也可能出現雨勢。周五至周日，南邊熱帶擾動接近，台灣吹東南風帶來水氣，花東、恆春半島有雨，午後雷陣雨以山區、近山區為主。

高溫部分，未來一周各地大致都在31度以上，大台北、中南部近山區、花東縱谷等地，高溫可能有34-36度；周五至周日有下雨地方，花東、恆春半島高溫則會降1-2度，其中西半部因是背風面，沉降作用影響可能氣溫還會更高。

下周一、二熱帶系統已經進入陸地，結構受到破壞，不過，台灣西南風增強，中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲天氣，午後可能有局部短暫雷陣雨狀況。

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