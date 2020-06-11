　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不舉人夫身上「很多吻痕」爆初體驗…正宮忍痛問：她有高潮嗎？一聽答案心碎了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲台北一名人妻指控丈夫偷吃，身上還有吻痕，求償300萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人妻指控，丈夫偷吃另名女子小貝（化名），雙方還在旅館內獨處。擁吻、發生性行為，心碎提出告訴，向2人求償300萬元，更提出一段丈夫的「自白錄音」作證。台北地方法院審理後，判定人夫、小貝確實逾越一般朋友的社交分際，判2人須連帶賠償正宮20萬元，可上訴。

人妻主張，小貝明知老公有家室，卻仍在2019年間與老公交往、擁吻、性交，同時她也提出和老公對質的錄音，內容包括「從一開始，你們做了什麼事？」、「我們會開始也是個意外，我們去XXX的聚餐，蠻多人在一起的聚餐，吃完飯就在巷子走回去，送她回家」、「嗯，就這樣子，喝了酒，嗯，在巷子就擁吻，這是第一次發生，哇怎麼會這樣」。

錄音內容還提及，「你們第一次是什麼時候？」、「3月吧」、「為什麼會想要？你們做到什麼地步？」、「我無法勃起」、「她有高潮對不對？」、「有」、「所以你身上有很多吻痕也是她親的對不對？」、「對」、「我的意思是從第一次3月份開始，4月5月6月也好幾次了對嗎？」、「對」。

此外，人妻更表示，她前往旅館要求丈夫開門時，對方遲遲不應門，直到她揚言報警，才緩緩開啟房門，足以認定人夫是在心虛。

人夫辯稱，錄音內容是假的，目的是要逼他離婚；小貝則表示，會與人夫投宿旅館，是因為當天公務聚餐較晚，又沒有帶到借宿親友家的鑰匙，人夫是基於安全考量陪她進入房間，接著討論公務，強調2人沒有發生性行為。

但台北地方法院審理後，發現小貝曾經手寫卡片給人夫，內容足以證明2人相當親密，若2人間並無男女之情，為什麼人夫又會保留該張卡片，勘驗各項事證後，不採信2人的說詞，判2人應連帶賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

高雄男從後面頂撞！驚覺運動對象早有男友…氣炸傳「光屁照」：他不忠　下場曝

何嘉仁爆集體霸凌！女師離開教室15分鐘…小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

8罪合計被判73年8月定讞！前立委林正二「入監前一天失聯」…家屬：不知他去哪

ET快訊
搶先石垣市反制！宜蘭縣議會決議改名「釣魚台→頭城釣魚台」
演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭索賠　下場曝光
「一起床先喝水」很傷胃！　婦人喝錯數十年導致胃食道逆流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

專挑娃娃機「海賊王」等動漫公仔行竊　桃園2變裝男這回栽了…

檳榔攤竟暗藏地下賭場　電影「賭神2」真實版桃園大園被查獲

遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

悲傷八堡圳…彰化女河岸留下「一雙拖鞋」消失　警消全面搜救

辦尾牙又補助機票！涉幫韓國瑜造勢拉票選總統　5台商續遭限境8個月

縫合手術中猛踹護理師　彰化阿伯「這一腳」6萬元飛了

不舉人夫身上「很多吻痕」爆初體驗…正宮忍痛問：她有高潮嗎？一聽答案心碎了

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

專挑娃娃機「海賊王」等動漫公仔行竊　桃園2變裝男這回栽了…

檳榔攤竟暗藏地下賭場　電影「賭神2」真實版桃園大園被查獲

遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

悲傷八堡圳…彰化女河岸留下「一雙拖鞋」消失　警消全面搜救

辦尾牙又補助機票！涉幫韓國瑜造勢拉票選總統　5台商續遭限境8個月

縫合手術中猛踹護理師　彰化阿伯「這一腳」6萬元飛了

不舉人夫身上「很多吻痕」爆初體驗…正宮忍痛問：她有高潮嗎？一聽答案心碎了

曾子余回歸《食尚》！　代班張立東「搭檔都被我剋走」：永遠留存在節目

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

大胸女網友「內褲太緊幫我脫」邀開房爽玩2hrs！　蔡阿嘎爆粗口罵：胖就胖藉口一堆

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

影／數位振興三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

沒觀光客！北車連鎖旅館轉型月租　5坪13000元附水電「比租房還省」

快訊／李千那爆熱戀是元介！甜認「友達以上，戀人未滿」

企劃特輯／坐穩囉！最快的5G巴士　顛覆你對通勤的體驗

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

陳時中鬆口「未來難說」參選雙北留伏筆　侯友宜：政治紛擾不是我要在意的

浪浪滿身傷「每天爬20樓討飯」　她餵半年收編...近況美哭萬人

社會熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

29歲男與「姐姐」離婚又和「妹妹」同居　前岳父氣炸

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

已婚男KTV「撿屍」硬上女網友　竟還問友人：要不要？

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

更多熱門

相關新聞

女導遊被要求「低調愛」已婚男！直衝正宮家宣示主權

女導遊被要求「低調愛」已婚男！直衝正宮家宣示主權

新北一名陳姓人妻抓包丈夫外遇公司翁姓女同事，指控翁女不但與丈夫進行10至15次性行為，甚至還於臉書上大方PO出丈夫在外交往女友貼文、直奔她家大鬧，讓她備感痛苦，決定向翁女求償100萬元精神賠償。

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

人妻外遇閨密老公　遭殺害埋屍

人妻外遇閨密老公　遭殺害埋屍

即／闖屋猛偷680萬逃逸...3洋男身分曝

即／闖屋猛偷680萬逃逸...3洋男身分曝

公務員「半裸談公事」　口吐白沫昏倒車內

公務員「半裸談公事」　口吐白沫昏倒車內

關鍵字：

外遇錄音台北吻痕

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面