不舉人夫身上「很多吻痕」爆初體驗…正宮忍痛問：她有高潮嗎？一聽答案心碎了

▲台北一名人妻指控丈夫偷吃，身上還有吻痕，求償300萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人妻指控，丈夫偷吃另名女子小貝（化名），雙方還在旅館內獨處。擁吻、發生性行為，心碎提出告訴，向2人求償300萬元，更提出一段丈夫的「自白錄音」作證。台北地方法院審理後，判定人夫、小貝確實逾越一般朋友的社交分際，判2人須連帶賠償正宮20萬元，可上訴。

人妻主張，小貝明知老公有家室，卻仍在2019年間與老公交往、擁吻、性交，同時她也提出和老公對質的錄音，內容包括「從一開始，你們做了什麼事？」、「我們會開始也是個意外，我們去XXX的聚餐，蠻多人在一起的聚餐，吃完飯就在巷子走回去，送她回家」、「嗯，就這樣子，喝了酒，嗯，在巷子就擁吻，這是第一次發生，哇怎麼會這樣」。

錄音內容還提及，「你們第一次是什麼時候？」、「3月吧」、「為什麼會想要？你們做到什麼地步？」、「我無法勃起」、「她有高潮對不對？」、「有」、「所以你身上有很多吻痕也是她親的對不對？」、「對」、「我的意思是從第一次3月份開始，4月5月6月也好幾次了對嗎？」、「對」。

此外，人妻更表示，她前往旅館要求丈夫開門時，對方遲遲不應門，直到她揚言報警，才緩緩開啟房門，足以認定人夫是在心虛。

人夫辯稱，錄音內容是假的，目的是要逼他離婚；小貝則表示，會與人夫投宿旅館，是因為當天公務聚餐較晚，又沒有帶到借宿親友家的鑰匙，人夫是基於安全考量陪她進入房間，接著討論公務，強調2人沒有發生性行為。

但台北地方法院審理後，發現小貝曾經手寫卡片給人夫，內容足以證明2人相當親密，若2人間並無男女之情，為什麼人夫又會保留該張卡片，勘驗各項事證後，不採信2人的說詞，判2人應連帶賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

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