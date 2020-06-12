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嘉縣推觀日全食送300元Q碰券　加碼蘋果手機拚觀光

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▲來嘉觀日全食．Q碰券大獎等你拿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣推來嘉義觀日全食．Q碰券再加碼蘋果手機。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日疫情趨緩，嘉義縣為振興產業經濟，吸引民眾前往住宿、旅遊及消費，限量推出5,000份Q碰劵(每份面額300元)。第一階段配合6月21日日環食活動，搶先推出限量1,000份，第二階段搭配安心旅遊啟動於7月推出，民眾來嘉義縣合法旅宿住宿，就有機會獲得300元Q碰劵，可以在合作店家消費折抵，嘉義縣加碼再送iphone11手機等大獎。

6月21日「日環食」即將在台灣出現，嘉義縣位於北回歸線黃金地理線，是最專業、最佳觀看地點，民眾可以看見太陽接近百分之百被吃掉，錯過這次要再等195年，當天前往最佳觀測日環食場地「北回歸線太陽館」觀看日環食並參加活動，現場消費滿百即贈觀日太陽眼鏡，限量2500支，送完為止。

遊客還能憑6月20日住宿嘉義縣合法旅宿的發票或收據，在北回太陽館廣場文觀局服務台領取300元Q碰券，可以在21日活動當天現場美食小吃、伴手禮等20個攤位消費使用，得全額折抵，但不找零，當天也將安排YOYO唱跳表演、泡泡星球和科學闖關，有得吃，有得玩。

另外，遊客可憑今年5、6月份在縣內消費滿百元發票，就能兌換一張摸彩劵，一張發票可兌換一張摸彩劵，有機會抽中5支iphone11手機、空氣清淨機等多項大獎。民眾等待觀賞天文奇景時，可品嚐在地美食、購買特色伴手禮、抽大獎，嘉義縣山海平原區還設置有3個日環食觀測點，分別是故宮南院、高跟鞋教堂和牛埔仔大草原，也有精彩體驗活動、攤商市集與音樂會。


第二波Q碰券7月15日將限量推出4,000份，活動期間入住嘉義縣「安心旅遊」旅宿，旅宿業者將發給旅客每房300元Q碰券，可全額用於合作店家消費，包括特色餐飲、美食小吃、觀光工廠及伴手禮等合作店家。

▲來嘉觀日全食．Q碰券大獎等你拿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁呼籲民眾來嘉義看日全食。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，日環食是百年難得一見的天文奇景，用眼睛就看得到，錯過再等195年，北回太陽館是日環食最佳觀賞點，縣府推出3大好禮迎接來自全國的遊客，陳時中部長也為嘉義縣的日環食活動拍攝宣傳影片，觀看日環食，「嘉義縣最專業」，歡迎大家一起來嘉義縣刺激消費，振興經濟。

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