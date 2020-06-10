此生最後一次！今年夏至「上帝的金戒指」登場　一張圖看全台日環食地圖

▲日環食被稱為「上帝的金戒指」，6/21將是此生最後一次在台灣看到日環食的機會。（圖／路透社）

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次！今年6月21日夏至當日，在台灣位處環食帶上的城市將可親眼目睹被稱為「上帝的金戒指」日環食的發生，位於北回歸線的嘉義市，更是本次絕佳的觀測地點，錯過這一次，想在台灣直接觀測到日環食，就必須再等上195年。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，台灣本土的日環食，就在6/21周日，下午4點14分重頭戲食甚時刻（太陽被吃最多的時刻）登場，這次將是一生中最後一次在台灣看到日環食的機會。

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▲一張圖看去哪追日環食，位於環食帶內（紅色）鄉鎮，可見完整日環食。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

位於環食帶的縣市，包含雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門能見完整日環食。台灣颱風論壇表示，環食帶內的鄉鎮市將會在下午4點12~14分之間（金門為10分），看到月球擋在太陽正中間，形成日環食，但是持續時間因地而異。

▲▼6/21日環食登場，如果錯過這次，要等快200年才能又再台灣見到日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

如果在環食帶邊緣，只能看到10秒內的環食：如果在環食帶中心，可看到60秒左右的環食（考慮月面地形起伏則為40秒左右），過了環食階段，將會變回大面積偏食狀態。

至於上面沒有提到的台灣其他地方，還是可以看到大面積的偏食奇景，被遮蔽的太陽面積至少有92%以上。食甚時刻可以看到太陽的樣子，像一些卡通或動漫裡面的月亮一樣，又細又彎，並像彎刀一樣兩端尖尖的。

台灣颱風論壇說，下一次台灣本土的日環食，要等到2215年，應該沒有人可以活到那時候，所以要好好珍惜台灣得來不易的日環食！

▲日環食。（圖／台北市立天文館）



全台日環食地圖

【紅色鄉鎮：整個區域可見環食】

[雲林地區] 台西、東勢、褒忠、土庫、大埤、四湖、口湖、水林、北港、元長

[嘉義地區] 嘉義市、東石、六腳、新港、溪口、大林、梅山、民雄、竹崎、朴子、太保、番路、鹿草、水上、中埔、大埔

[台南地區] 後壁、白河

[高雄山區] 那瑪夏

[花蓮地區] 富里

[台東地區] 成功、池上、關山

[澎湖地區] 白沙

[金門地區] 烈嶼、金城、金寧、金湖



【橘色鄉鎮：先確定自己是否在環食帶】

[南投山區] 信義

[雲林地區] 麥寮、崙背、虎尾、斗六、斗南、古坑

[嘉義地區] 布袋、義竹、阿里山

[台南地區] 鹽水、新營、柳營、東山、楠西、南化

[高雄山區] 甲仙、桃源

[花蓮地區] 玉里、卓溪

[台東地區] 長濱、東河、鹿野、海端、延平

[澎湖地區] 湖西、西嶼

[金門地區] 金沙

▲位於北回歸線的嘉義市，是本次日環食絕佳的觀測地點。（圖／台北市立天文館）

最後，看日環食最不能忍受的就是天氣陰陰的，甚至下雨，6/21下午的天氣到底會是如何呢？台灣颱風論壇表示，目前來看，預報不確定性仍然很大。

但以歷史經驗來推敲，如果是午後陣雨型態，建議在沿海或外島看；如果是西南氣流型態，建議在東部看；如果太平洋高壓籠罩，那就哪裡都可以。小編提醒，如果要去東部，不要離中央山脈太近，怕因為太陽在西邊仰角太低而被山擋住。

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