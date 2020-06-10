　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

此生最後一次！今年夏至「上帝的金戒指」登場　一張圖看全台日環食地圖

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼日環食。（圖／路透社）

▲日環食被稱為「上帝的金戒指」，6/21將是此生最後一次在台灣看到日環食的機會。（圖／路透社）

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次！今年6月21日夏至當日，在台灣位處環食帶上的城市將可親眼目睹被稱為「上帝的金戒指」日環食的發生，位於北回歸線的嘉義市，更是本次絕佳的觀測地點，錯過這一次，想在台灣直接觀測到日環食，就必須再等上195年。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，台灣本土的日環食，就在6/21周日，下午4點14分重頭戲食甚時刻（太陽被吃最多的時刻）登場，這次將是一生中最後一次在台灣看到日環食的機會。

請繼續往下閱讀...

▲▼日環食地圖。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

▲一張圖看去哪追日環食，位於環食帶內（紅色）鄉鎮，可見完整日環食。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

位於環食帶的縣市，包含雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門能見完整日環食。台灣颱風論壇表示，環食帶內的鄉鎮市將會在下午4點12~14分之間（金門為10分），看到月球擋在太陽正中間，形成日環食，但是持續時間因地而異。

▲▼攝自2012年5月21日在馬祖的日環食,明年2020年6月21日台灣將有一場日環食,經過嘉義台東等地,錯過這次要等200年後才會有一次日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼6/21日環食登場，如果錯過這次，要等快200年才能又再台灣見到日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼攝自2012年5月21日在馬祖的日環食,明年2020年6月21日台灣將有一場日環食,經過嘉義台東等地,錯過這次要等200年後才會有一次日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

如果在環食帶邊緣，只能看到10秒內的環食：如果在環食帶中心，可看到60秒左右的環食（考慮月面地形起伏則為40秒左右），過了環食階段，將會變回大面積偏食狀態。

至於上面沒有提到的台灣其他地方，還是可以看到大面積的偏食奇景，被遮蔽的太陽面積至少有92%以上。食甚時刻可以看到太陽的樣子，像一些卡通或動漫裡面的月亮一樣，又細又彎，並像彎刀一樣兩端尖尖的。

台灣颱風論壇說，下一次台灣本土的日環食，要等到2215年，應該沒有人可以活到那時候，所以要好好珍惜台灣得來不易的日環食！

▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲日環食。（圖／台北市立天文館）

全台日環食地圖

【紅色鄉鎮：整個區域可見環食】
[雲林地區] 台西、東勢、褒忠、土庫、大埤、四湖、口湖、水林、北港、元長
[嘉義地區] 嘉義市、東石、六腳、新港、溪口、大林、梅山、民雄、竹崎、朴子、太保、番路、鹿草、水上、中埔、大埔
[台南地區] 後壁、白河
[高雄山區] 那瑪夏
[花蓮地區] 富里
[台東地區] 成功、池上、關山
[澎湖地區] 白沙
[金門地區] 烈嶼、金城、金寧、金湖

【橘色鄉鎮：先確定自己是否在環食帶】
[南投山區] 信義
[雲林地區] 麥寮、崙背、虎尾、斗六、斗南、古坑
[嘉義地區] 布袋、義竹、阿里山
[台南地區] 鹽水、新營、柳營、東山、楠西、南化
[高雄山區] 甲仙、桃源
[花蓮地區] 玉里、卓溪
[台東地區] 長濱、東河、鹿野、海端、延平
[澎湖地區] 湖西、西嶼
[金門地區] 金沙

▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲位於北回歸線的嘉義市，是本次日環食絕佳的觀測地點。（圖／台北市立天文館）

最後，看日環食最不能忍受的就是天氣陰陰的，甚至下雨，6/21下午的天氣到底會是如何呢？台灣颱風論壇表示，目前來看，預報不確定性仍然很大。

但以歷史經驗來推敲，如果是午後陣雨型態，建議在沿海或外島看；如果是西南氣流型態，建議在東部看；如果太平洋高壓籠罩，那就哪裡都可以。小編提醒，如果要去東部，不要離中央山脈太近，怕因為太陽在西邊仰角太低而被山擋住。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
激情交纏正妹網友！人夫讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：要壞了..
胡睿兒夜店撿屍性侵　判刑2年確定..受害女性不原諒
快訊／對流旺盛！3縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
快訊／竹北3歲女童9樓墜落　當場無生命徵象送醫搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／調車現危機！台鐵貨車突脫離⋯「無人駕駛」溜逸8公里

此生最後一次！今年夏至「上帝的金戒指」登場　一張圖看全台日環食地圖

摩斯紅茶「剩3分之1」外帶！店員「加滿奉還」她超驚喜：都這樣？　員工解答

文化部投入12億加碼三倍券！「藝FUN券」600元可買書、看電影

快訊／對流旺盛！高屏、台東發「大雨特報」　防雷擊強陣風

柑仔店遊樂園等你逛！懷舊古早味結合科技　「時光秘境」特展召喚童心魂

鎮瀾宮大甲媽祖11日晚間11點起駕　交通管制、停車場位置報你知

網感慨「哪位華語女歌手淡出最可惜？」　「女版周杰倫」被推爆：詞曲超神

派恐龍負責把風！天真兒子「擺出樓梯陣法」：馬麻上來跟我說…媽哭笑不得

默鏇森沉「鏇木」藝街　陳茂輝+胡淑慧鏇木工藝結合森林油畫聯展

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

快訊／調車現危機！台鐵貨車突脫離⋯「無人駕駛」溜逸8公里

此生最後一次！今年夏至「上帝的金戒指」登場　一張圖看全台日環食地圖

摩斯紅茶「剩3分之1」外帶！店員「加滿奉還」她超驚喜：都這樣？　員工解答

文化部投入12億加碼三倍券！「藝FUN券」600元可買書、看電影

快訊／對流旺盛！高屏、台東發「大雨特報」　防雷擊強陣風

柑仔店遊樂園等你逛！懷舊古早味結合科技　「時光秘境」特展召喚童心魂

鎮瀾宮大甲媽祖11日晚間11點起駕　交通管制、停車場位置報你知

網感慨「哪位華語女歌手淡出最可惜？」　「女版周杰倫」被推爆：詞曲超神

派恐龍負責把風！天真兒子「擺出樓梯陣法」：馬麻上來跟我說…媽哭笑不得

默鏇森沉「鏇木」藝街　陳茂輝+胡淑慧鏇木工藝結合森林油畫聯展

【廣編】只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

台東力推偏鄉牙齒塗氟　學童蛀牙變少了

台中夢想家青年隊成軍　盧秀燕：讓孩子盡情追求籃球夢

生2胎補助12萬　信義連6年獲公司治理評鑑

警休假就衝小三家…床戰第4年「鬧出人命」！法庭拋妻扯辯：跟她是道親

單厚之／韓國瑜下一步何去何從？

敏成5月營收年增137%　擴建熔噴產線Q3啟用

快訊／調車現危機！台鐵貨車突脫離⋯「無人駕駛」溜逸8公里

徐智慧煞到宋承憲！一集撲倒對方兩次　男方幫滅火⋯尷尬喘回：妳有點重

沒跟牠說掰掰！二哈怨恨MAX　「奧嘟嘟」小媳婦臉笑翻網

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

高屏、台東大雨特報　防雷擊強陣風

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

更多熱門

相關新聞

「日環食」首發在雲林縣　錯過再等195年 

「日環食」首發在雲林縣　錯過再等195年 

被譽為上帝金戒指之稱的「日環食」，雲林縣是全台灣第一個看到日環食的縣市，6月21日夏至下午於雲林縣水林鄉可搶先觀看到2020年「日環食」初虧現象，下次要在台灣看到日環食，要等到195年後的6月28日，此次奇觀比76年才能看見一次的哈雷彗星更加罕見、彌足珍貴。

宣導日環食翁章梁吊嘎仔上陣　

宣導日環食翁章梁吊嘎仔上陣　

「鳳凰山上鳳凰展翅」　南投鹿谷天空奇景

「鳳凰山上鳳凰展翅」　南投鹿谷天空奇景

「日環食下的嘉義之美」攝影比賽21日開徵

「日環食下的嘉義之美」攝影比賽21日開徵

2百年一次　嘉義市打造影片動畫介紹日環食　

2百年一次　嘉義市打造影片動畫介紹日環食　

關鍵字：

日環食上地的金戒指天文台灣颱風論壇

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面