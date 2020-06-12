凌晨攔查可疑車輛　嫌犯拒檢開車撞倒警用機車！台南警輕傷

▲台南市警二分局中正派出所警員楊淯鈞，攔查可疑車輛時遭對方擦撞人車倒地受傷，警方尋獲該車，起獲改造手槍等，惟駕駛人棄車逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所警網，12日凌晨在永華路與南華街口發現可疑自小客車，員警追上攔查時該車快速駛離，而後於大智街警方再遇該車，該車擦撞員警後逃逸，致員警人車地受傷，事後警方在國民路發現該車，駕駛人逃逸，車上有改造手槍及不明粉未，已掌握特定對象全力查緝。

警方說，台南市警二分局中正派出所警員楊淯鈞及唐仲亞，12日凌晨3時在永華路與南華街口發現可疑自小客車，員警追上攔查之際，該車卻快速駛離，而後於大智街楊員等人前遇該部自小客車，該車卻朝巡邏員警方向駛近，並擦撞楊員後逃逸，致楊員人車倒地手部擦傷、腳部挫傷及機車破損。

二分局接獲通報後，立即成立專案小組全力追緝；專案小組成員沿路蒐集證據，鍥而不捨終在南區國民路停車場發現該部自小客車，惟駕駛人已棄車逃逸，經警察局鑑識中心支援協助現場勘察，發現車內有不明白色粉末1包、數枚指紋及疑似改造手槍1支等證物，攜回警局中心檢驗鑑定中。

市警二分局表示，案發後二分局專案小組隨即兵分多路，沿路蒐集事證及過濾相關影像，現已鎖定特定對象積極查緝中，將全力追緝讓歹徒接受法律制裁。

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