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警休假就衝小三家…床戰第4年「鬧出人命」！法庭拋妻扯辯：跟她是道親

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▲寶寶,媽咪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在警界任職近30年的李姓員警外遇與方姓女子產下1子，妻子崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

任職近30年的李姓警員，遭妻控訴在外偷吃多年甚至還有1私生子，督察組獲報後開始調查，發現李警每逢勤務結束或休假，都會驅車前往小三住處過夜、同居，2人像夫妻般一起生活。雖李警辯稱與小三僅為一貫道道親，但法院審結仍判他與小三須連帶賠償妻子52萬元，全案定讞。

李妻控訴，方姓女子明知李警已為人夫，仍與他搞曖昧，2人交往後不僅發生多次性行為，甚至還生下1子，李妻認為自己多年來承受先生外遇之痛、身心受創下已精力疲乏，對此向2人提告求償。

法院審理時，李警辯稱自己與方女僅為一貫道道親，雙方沒有不正常男女關係，更沒有私生子一事，但法官勘驗相關事證，發現早在2016年時就有人向高雄交通警察大隊檢舉李警婚外情，且當時督察人員探訪有調查到，李警只要適逢勤務結束或休假，都會驅車前往方女住處過夜、同居，期間還會一起處理家務、用餐、牽手逛街購物等，而他當年接受訪談時也坦承2012年開始有與方女有發生關係，2016年在得知女生懷孕後，同年6月開始只要有空就會住在方女家。而由紀錄可得知，當初事件調查落幕後，李警被記一大過並調整職務。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲李妻認為自己遭先生背叛多年，心情跌落谷底。（圖／翻攝自pixabay）

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李警出庭表示，如今已事隔4年，妻子提出訴訟早已超過時效，應無理由求償，同時也駁斥2016年受督察組訪談的內容，強調當初筆錄沒有實踐刑法告知義務，內容根本不具證據能力。方女則反控李妻虛構事實、大大毀壞她名譽。

高雄高分院審結認為，方女2016年生下1子後，李警開始長期與她同居，2018年更向妻提出離婚要求，種種行為明顯侵害李妻配偶權，造成她極大痛苦，最後判2人需一同賠償李妻52萬元。全案定讞。

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