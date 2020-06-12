臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子不滿在臉書上被嗆沒義氣，向對方開口「揪輸贏」，另一派人馬則在12日凌晨撂了5人前往該名男子的工程行堵人，雙方14人當場發生大亂鬥，其中一派人馬拿出槍枝，1名男子在奪槍之際左手食指遭射傷，最後警方到場將14人全帶回偵訊。

警方調查，29歲的丁姓男子在臉書上留言嗆22歲的沈姓男子等人沒義氣，沈姓男子怒回要「揪輸贏」，丁男便在12日凌晨1時許，率領5人前往沈姓男子開的工程行算帳，沒想到沈男店內早有8人在場，雙方當場大打出手。

▲男子不滿在臉書上被人揪輸贏，撂了5人一同前往討公道。（圖／記者邱中岳翻攝）

丁姓男子等人一進入店內便持滅火器朝店內噴灑，沈姓男子則不甘示弱，竟掏出改造手槍狂開4槍，丁姓男子還衝上前與沈男搶槍，最後丁男左手食指遭開槍擊中，沈男等人見狀隨即躲在店內拉下鐵門，丁男等人仍不斷在店外嗆聲。

附近民眾聽見槍響，隨即報警處理，警方到場後將丁男等6人控制行動後，再進入工程行內的地下室揪出沈男等8人，最後將中槍的丁男以及遭毆打的友人送往醫院救治，並起獲改造手槍一把。

▲男子不滿遭對方嗆聲，隨即找來5男助陣，但被對方開槍擊中左手指送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方到派出所後對於案情僅表示「臉書互嗆導致」，其餘就不願再多說明，警方也依照聚眾鬥毆罪嫌將14人送辦，另外開槍的沈男則因《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，恐將面臨與持有制式槍枝同罪責的7年以上有期徒刑。

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