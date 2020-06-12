　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子不滿在臉書上被嗆沒義氣，向對方開口「揪輸贏」，另一派人馬則在12日凌晨撂了5人前往該名男子的工程行堵人，雙方14人當場發生大亂鬥，其中一派人馬拿出槍枝，1名男子在奪槍之際左手食指遭射傷，最後警方到場將14人全帶回偵訊。

警方調查，29歲的丁姓男子在臉書上留言嗆22歲的沈姓男子等人沒義氣，沈姓男子怒回要「揪輸贏」，丁男便在12日凌晨1時許，率領5人前往沈姓男子開的工程行算帳，沒想到沈男店內早有8人在場，雙方當場大打出手。

▲▼男子不滿在臉書上被人揪輸贏，撂了5人一同前往討公道。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子不滿在臉書上被人揪輸贏，撂了5人一同前往討公道。（圖／記者邱中岳翻攝）

丁姓男子等人一進入店內便持滅火器朝店內噴灑，沈姓男子則不甘示弱，竟掏出改造手槍狂開4槍，丁姓男子還衝上前與沈男搶槍，最後丁男左手食指遭開槍擊中，沈男等人見狀隨即躲在店內拉下鐵門，丁男等人仍不斷在店外嗆聲。

附近民眾聽見槍響，隨即報警處理，警方到場後將丁男等6人控制行動後，再進入工程行內的地下室揪出沈男等8人，最後將中槍的丁男以及遭毆打的友人送往醫院救治，並起獲改造手槍一把。

▲▼男子不滿在臉書上被人揪輸贏，撂了5人一同前往討公道。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子不滿遭對方嗆聲，隨即找來5男助陣，但被對方開槍擊中左手指送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方到派出所後對於案情僅表示「臉書互嗆導致」，其餘就不願再多說明，警方也依照聚眾鬥毆罪嫌將14人送辦，另外開槍的沈男則因《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，恐將面臨與持有制式槍枝同罪責的7年以上有期徒刑。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

19歲美髮師夜騎陽明山...2高中同學直擊他過彎撞燈桿　搶救1.5小時亡

不是故意逃票！拍片教逃票「北捷開吉」　逃票網紅：拍影片是要發人省思

ET快訊
快訊／王浩宇「收到2顆子彈」死亡威脅：恐嚇意味濃厚
女童遭高中生猛刺3刀..弟全程目睹！爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑
韓國瑜告別音樂會「罷捷連署數字」曝光！鳳山清捷隊：很多人路過
國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆傷人！KTV上演7打1　他被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三角戀爆殺機！台南科大生開山刀狠砍情敵　法院裁定羈押禁見

女童遭高中生猛刺3刀！弟全程目睹　爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑」：我無法接受

臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

惡狼役男休假摸入民宅　女嬰旁性侵少婦還辯「我可以召妓」

父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦

19歲美髮師夜騎陽明山...2高中同學直擊他過彎撞燈桿　搶救1.5小時亡　

富少被控燒宮廟纏訟7年　證物褲腰圍差6公分他獲判無罪

國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆打傷人！KTV上演7打1　他被揍到頭皮撕裂傷

黑色防水袋神遮掩！高雄貨輪瀝青櫃藏6800萬私菸　1829箱全查扣

借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

三角戀爆殺機！台南科大生開山刀狠砍情敵　法院裁定羈押禁見

女童遭高中生猛刺3刀！弟全程目睹　爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑」：我無法接受

臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

惡狼役男休假摸入民宅　女嬰旁性侵少婦還辯「我可以召妓」

父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦

19歲美髮師夜騎陽明山...2高中同學直擊他過彎撞燈桿　搶救1.5小時亡　

富少被控燒宮廟纏訟7年　證物褲腰圍差6公分他獲判無罪

國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆打傷人！KTV上演7打1　他被揍到頭皮撕裂傷

黑色防水袋神遮掩！高雄貨輪瀝青櫃藏6800萬私菸　1829箱全查扣

借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

深夜親扶大甲媽鑾轎...清晨5點沙鹿接轎　顏清標「爆肝」：媽祖會保佑健康

高雄補選國民黨定調自推　柯文哲：最差就是找自己人選

三角戀爆殺機！台南科大生開山刀狠砍情敵　法院裁定羈押禁見

女童遭高中生猛刺3刀！弟全程目睹　爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑」：我無法接受

蘋果註冊文件曝光！9款iPhone、1款iMac已通過EEC認證

林書豪幫周杰倫打歌　美寫手建議湖人簽豪哥「他勝過NBA很多替補控衛」

快訊／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅，恐嚇意味濃厚

英超／南野拓實首顆進球到手　利物浦熱身賽6比0大勝英冠流浪者

連六年登上市公司前5%　信義房屋公司治理獲高度肯定

狂言市民「不知福」　柯文哲：台北市客觀指標都第一

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

弟弟前被刺3刀！國小女醫院內狂哭

通姦除罪12天　偷情網站激增台灣女註冊

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

男偷電挖比特幣　礦機吃掉4600萬

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

深夜上門砸店　工程行變全武行2人傷

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

更多熱門

相關新聞

韓國瑜解職白衣趴！韓粉闖媒體區怒嗆「都是媒體害的」

韓國瑜解職白衣趴！韓粉闖媒體區怒嗆「都是媒體害的」

高雄市長罷免案6日以93萬9090票同意票通過！11日是韓國瑜在高雄的最後一天上班日，而他透過臉書邀請高雄市民穿著白衣到鳳山行政中心進行最後的野餐，並期許市民能夠以感謝代替仇恨，一起來守望高雄！

醫材設上限！網友發起「房價設上限」活動

醫材設上限！網友發起「房價設上限」活動

桃市議員劉茂群被判當選無效　臉書貼文「對不起」

桃市議員劉茂群被判當選無效　臉書貼文「對不起」

臉書到Google 相簿搬家工具上線　教學看這邊

臉書到Google 相簿搬家工具上線　教學看這邊

美國驚傳槍擊案　7名男女慘死

美國驚傳槍擊案　7名男女慘死

關鍵字：

臉書嗆聲槍擊改造手槍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

90%女生都愛！名醫揭「傷身習慣Top3」下場：會死人的

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

周杰倫出門喝咖啡「我開車去」…樹下藏6000萬黑色超跑

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

更多

最夯影音

更多
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面