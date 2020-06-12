富少被控燒宮廟纏訟7年　證物褲腰圍差6公分他獲判無罪

▲林姓男子被控縱火燒宮廟，更三審獲判無罪。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

三重林姓男子家有三處房產，其中一處房產出租轉賣給人後，對方開起宮廟「慈安宮」，嚴重的空氣汙染引發周邊鄰居不滿。結果宮廟在2013年間3度遭人縱火，檢警鎖定林男犯案，提起公訴，他2度遭重判15年，案經撤銷發回後，高院更三審認為扣案證物褲腰圍與他相差6公分，因此改判無罪。

判決指出，男子林立銘（43歲）原本家中經營油漆工廠，在新北市有3筆房地產，家境富裕，他則是淡江大學建築系畢業，對化工有專業知識，還經常上網蒐集爆裂物、毒物資料。他的父親在2005年間將三重一處房產出租給陳姓男子，不料陳男竟開起宮廟「慈安宮」。

宮廟一開後引發周邊鄰居不滿，認為嚴重的空氣汙染、做法事的噪音，還時不時就要圍起路面祭拜，實在太過騷擾人，因此鄰居多次向林家反應。林父與陳男多次糾紛後，最後竟將房產轉賣給陳男的姐姐。結果宮廟在2013年5月22日、9月9日、9月17日的凌晨，三度發生火警。雖無人傷亡，但引起周邊鄰居更加恐慌。檢警偵辦後，鎖定監視器拍下的條紋上衣、全罩式安全帽的縱火男，並在現場扣得一件腰圍72公分的白色長褲，檢警認定林姓男子縱火，將他帶回偵辦，並依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一二審均將他重判15年，更一審改判12年。案經撤銷發回後，更二審審理時，就發現問題重重。包含目擊證人指控縱火男頭戴全罩式安全帽，法官質疑如何辨識面容、如何確定就是林男？另外目擊證人也說縱火男身穿條紋上衣，也與警方自林男家中扣得的上衣不同。

此外，現場扣得的白色長褲腰圍72公分，更與腰圍78公分的林男不符，完全穿不下去。而檢警扣得林男電腦中有毒物、爆裂物資料，但林男供稱是因為先前承做軍方的吸彈板工程，所以才會下載相關資料閱讀。更二審一一打槍檢警提出的證據後，改判決林男無罪。全案又經撤銷發回，高院更三審仍採信前審見解，再度判決林男無罪。可上訴。