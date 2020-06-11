理想大地開發案被檢方指控壓迫地主　傅崐萁無罪確定

▲立委傅崐萁涉及的理想大地案，無罪確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前花蓮縣長、現任立委傅崐萁，被檢方指控在「理想大地」開發案中，涉嫌逼迫地主將土地以低於市價賣出，讓「榮亮公司」負責人鮑廣廷轉賣，賺取價差2億多元。一二審均判決傅崐萁無罪，檢方上訴最高法院，因違反《速審法》的關係，最高法院11日駁回檢方上訴，傅崐萁無罪確定。

至於鮑廣廷二審時則被認定違反《商業會計法》共11罪，判刑1年6月，這部分一併遭最高法院駁回，判刑定讞。而二審也認定鮑廣廷逃漏稅6650萬6298元，依照《稅捐稽徵法》判刑1年6月，逃漏稅部分則被撤銷發回更審。

本案因原本「理想大地」土地的所有人梁清政，指控傅崐萁強勢介入，逼迫他以低於市價出售「理想大地」近20萬坪土地給榮亮公司，再由榮亮轉手賣出，賺取差價2億多台幣。對於梁男指控，檢方介入偵辦後，認為傅崐萁是榮亮公司實際負責人，因此依照《貪污治罪條例》中的「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。

但案經花蓮地院、花蓮高分院一二審審理後，均不認為傅崐萁為榮亮公司負責人，因此均以查無實證為由，判決傅崐萁無罪。檢方不滿，仍上訴第三審。而最高法院審理後，依照《刑事妥速審判法》規定，認為檢方針對一二審無罪判決上訴第三審，須以該判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例者為限；因此最高法院認定檢方上訴無理由，駁回上訴確定。

