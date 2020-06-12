一早逛全聯！夜班哥挖寶「都驚喜貼紙」省翻了　掃貨笑呵呵：差點無法收手

▲原PO在全聯挖到超多6折商品。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖超市「全聯福利中心」作為台灣門店數量最多的超市，商品應有盡有，價格也非常經濟實惠，征服不少民眾的心。一名男網友8日近中午在臉書貼文，上完夜班後，一早就先跑全聯，「超愛早上的，也很愛全聯！」接著曬出他挖到的戰利品，只見上面全部都貼有6折貼紙，讓原PO笑說「買到差點無法收手！」

這名男網友在臉書公開社團貼文，「下班後一大早就先跑全聯！超愛早上的，也很愛全聯！」說自己很常在早上挖寶、挖掘好物，接著貼出一張shopping完的戰利品照，只見他買了整條吐司、2包菇菇、2份牛肉和水果，6樣商品上全部都貼有6折貼紙，「挖了好多6折，買到差點無法收手！」

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▲全部都6折一定省了不少錢。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

看到貼文後，不少人都相當羨慕，「菇6折不錯欸！如果是我多挖幾包」、「哇，一大早就有6折，好好喔」、「牛肉6折耶！好威」、「奇怪，為什麼我從來就沒機會買到6折品」、「其實6折商品有固定的人在買，要買到算很難了」、「6折通常出現在幾點啊？我都沒碰過」、「厚片很棒！210度×5分鐘，外酥內軟。」

其他網友則紛紛留言，就有人提醒原PO，「要記得在保鮮期限內儘早食用完畢哦」、「菇類菜類6折要小心分辨 很多都真的不新鮮了」、「雖然我也喜歡6折，但是我都當天買了，當天吃完，不敢買多」、「6折我會買，但我會買當天吃完的量」、「6折土司隔天就過期了，只能冰冰箱。」