2025年韓國樂天超市淘汰50%塑膠包裝！環團喊話台灣企業快追上

▲綠色和平指出，韓國樂天超市承諾2025年淘汰50%塑膠包裝。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

韓國樂天超市日前宣布將在2025年前淘汰50%一次性塑膠包裝，成為亞洲第一家承諾減塑超市。綠色和平今（9日）指出，但公布預計買下頂好的家樂福，和同樣是跨國品牌也是全球第12大食品集團的統一集團，減塑的決心和實際表現卻落後一大截，超市一哥全聯至今也缺乏具體減塑目標和計劃，以致於台灣目前還沒有真正的減塑超市。

綠色和平表示，根據統計，流入海洋的垃圾大多是陸地上的塑膠包裝，而民眾日常生活中最常去的超市超商等零售量販通路，往往都是塑膠包裝垃圾的重要來源之一。2013年全球的塑膠包裝使用量約有7800萬噸，預計在2050年將增加到3.18億噸。

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▲▼綠色和平認為，台灣超市超商缺乏全面的減塑計劃和減量目標。（圖／綠色和平提供）



綠色和平指出，面對大幅成長的塑膠包裝垃圾可能繼續進入海洋，去年11月檢視台灣9家超市超商的塑膠包裝使用狀況與減塑表現，發現9家超市超商皆因為未曾盤點使用塑膠包裝的總量，故缺乏全面的減塑計劃和減量目標，評比結果通通不及格。

綠色和平提到，去年韓國樂天超市在超市減塑評比中拿下最低分，卻在不到一年的時間裡，樂天超市不僅公開表示將在2025年減少一半的塑膠包裝和材質，也將進一步針對自有品牌制訂「7大友善環境包裝準則」，其中包括採用可重複使用的包裝和去除塑膠標籤，未來也將推廣至海外分店。今年1月，樂天超市已經先汰換自有品牌瓶裝水上的塑膠標籤，預估減用了4.3噸塑膠，接下來在6月底也規劃在熟食小菜區試辦自備容器優惠和重覆使用容器機制，逐步淘汰不必要的塑膠包裝。

▲綠色和平呼籲，台灣超市超商應急起直追，承諾整體塑膠減量目標。（圖／綠色和平提供）



綠色和平表示，韓國樂天超市是繼美國巨鷹超市、英國英伯瑞超市之後，為亞洲第一個承諾減塑的超市，而台灣零售通路包含全聯以及統一超商在內的9家超市超商，目前仍未公開具體減量目標和整體減塑計劃。綠色和平調查統計發現，超市超商有近8成的生鮮商品使用塑膠包裝，即使部份包裝聲稱可以回收，但回收成效不佳，絕大多數仍淪為一次性塑膠垃圾，無法達到減塑目的。綠色和平專案主任羅祖珍表示，超市減塑的根本除了淘汰非必要的塑膠包裝，應以重複使用為優先，杜絕塑膠包裝成為垃圾的機會。

對於亞洲第一家承諾減塑的超市已經誕生，綠色和平呼籲，台灣超市超商應急起直追，承諾整體塑膠減量目標，並制訂明確的計劃與時間表，成為台灣第一家提供消費者無塑消費的指標超市超商。

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