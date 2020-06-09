牙膏巧克力蛋糕開賣第3天！「一整排6折貼紙」她尷尬笑：黑人叔叔臉綠了

▲全聯跟黑人牙膏聯名推出甜點。（圖／翻攝臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯近日與黑人牙膏跨界聯名，推出4款「牙膏甜點」，僅限定6月5日到18日販售。不過買來嚐鮮後，消費者都紛紛表示疑惑，因為吃起來沒有巧克力味，甚至也沒有牙膏味。結果8日有女網友逛全聯時，看到聯名蛋糕全部被貼上一張貼紙，這一幕讓她忍不住尷尬笑說「黑人叔叔臉都綠了」，照片引發熱論。

本站6日報導《朝聖85元「牙膏巧克力蛋糕」 她一吃讚嘆：全聯終於瘋了！》有女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，認為售價85元的「薄荷巧克黑爵士」真的不好吃，身為巧克力蛋糕卻一點沒有任何巧克力味，薄荷餡還很像在吃難吃版、無糖的某牌薄荷巧克力。而且整體比起來，味道也不像牙膏，「牙膏都比這個好吃」。

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▲期間限定才過3日，全聯就打6折促銷蛋糕。（圖／翻攝自發文到 我愛全聯-好物老實説）

就有另一名女網友8日去逛全聯時，經過甜品櫃忍不住尷尬笑了，只見兩款聯名蛋糕上全貼了紅色6折貼紙，「剛剛去全聯，黑人叔叔臉都綠了，滿滿的六折。」算一算價格，兩款蛋糕分別標價85、89元，打折下來只要51元和54元，不僅便宜30幾塊，上面還貼有「好康報報：買黑人新品系列蛋糕 任兩件送可樂果！」似乎全聯也急著要把商品推銷出去。

看到貼文後，照片引發其他網友一陣熱論，「剛剛去買不只滿滿的6折，還買一送一」、「可樂果表示：是買可樂果送蛋糕2盒」、「到底這個企劃案是怎麼通過的呢？」

不過在一面倒的負評聲浪中，還是有人認為好吃，「還滿好吃的啊，前提是你喜歡薄荷巧克力」、「我試了兩款，其實我覺得蠻好吃的啊」、「我覺得蠻好吃的