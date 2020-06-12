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「鸚鵡颱風」最快今晚生成！　今起2地區大雨連襲4天

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

位在菲律賓南方的熱帶性低氣壓，最快今晚或明(13日)晨有發展成「鸚鵡颱風」的機率。最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式51次模擬顯示，熱帶性低氣壓今日穿過呂宋島，進入南海，下週(14)日在香港西方、廣東一帶登陸(右圖)。但無論是否成颱，對台灣的影響都是「間接」的，主要是其外圍輸送水氣北上，造成迎風面降雨，亦增強午後對流及其影響範圍。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(15日)為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑。今日南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率，應注意。

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▲▼目前 (民國109年06月12日02時) 太平洋地區有 1 個熱帶性低氣壓(T.D.)：。（圖／翻攝中央氣象局）

▲目前 (民國109年06月12日02時) 太平洋地區有 1 個熱帶性低氣壓(T.D.)。（圖／翻攝中央氣象局）

今日氣溫：北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至35度。明(13)日至下週一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。氣象局也針對花蓮縣縱谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；高雄市、屏東縣地區，台南市近山區或河谷為黃色高溫燈號。

▲▼高溫警訊。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週二至週四(16至18日)水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、「炎如盛夏」，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大部分在山區，部分平地受到影響；清晨因陸風與西南風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部短暫陣雨的機率。

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