半個台灣都有感！宜蘭外海5.2地震發生原因曝　一周內不排除餘震

▲地震報告。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！今（11）日9時38分，宜蘭外海發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度87公里，最大震度宜蘭縣3級，但幾乎半個台灣都有感搖晃。氣象局地震測報中心指出，該起地震主要是隱沒帶地震，未來一周不排除再有餘震，不過由於深度很深，後續發生比較大規模的餘震機率較低。

請繼續往下閱讀...

▲震度圖。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心表示，該起地震發生在宜蘭外海，地震深度比較深有87公里，震央位置主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊的隱沒帶地震。由於深度深、規模也較大，能量傳遞的時候，就會造成很多區域都有感。

不過，以過去歷史紀錄來看，該起地震雖一周內不排除仍會有餘震發生，但這樣深層的地震，後續發生比較大規模的餘震機率比較低，且餘震也不會很多。

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：頭城、宜蘭市

2級：蘇澳、南澳、澳花、冬山、內城、牛鬥

1級：龜山島、大同、南山

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎

1級：秀林、西林、光復、紅葉、富里

● 台北市地區最大震度2級

2級：信義區

1級：木柵、台北市

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、奧萬大

1級：國姓、日月潭、信義鄉、南投市

● 桃園市地區最大震度2級

2級：桃園市、新屋

1級：三光、中壢

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

● 新北市地區最大震度1級

1級：雙溪、新北市、五股

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、峨眉

● 台中市地區最大震度1級

1級：德基、烏石坑、梨山、梧棲

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、苗栗市

● 台東縣地區最大震度1級

1級：成功、海端、利稻、蘭嶼

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：彰化市、員林、大城

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢